GENOA, NICOLA “SIAMO INGENUI MA POSSIAMO CRESCERE”

VERONA (ITALPRESS) – “Devo dire che fino al rigore la partita era stata interpretata anche bene. Siamo ingenui, non riusciamo a capire ancora bene i momenti della partita. Dobbiamo migliorare nelle letture e nelle distanze, che non abbiamo tenuto dopo il secondo gol”. Questa l’analisi di Davide Nicola dopo la rimonta subita dal Genoa sul campo del Verona. Dopo la rete di Sanabria, l’Hellas ha ribaltato lo score con Verre e Zaccagni: “Anche oggi siamo passati in vantaggio, dobbiamo restare più aggrappati al risultato. Dal punto di vista del gioco mi sono piaciute di più le prestazioni contro Torino e Sassuolo – ha confessato il tecnico rossoblù a Sky Sport – Io mi sono fatto delle idee. È una squadra che ha sicuramente dei valori, c’è bisogno di fare alcune analisi approfondite ma si può crescere. I risultati ti mettono nella condizioni di lavorare con più serenità ma non bisogna essere schiavi di questi”, ha concluso Nicola.

(ITALPRESS).