Gennaro Scotti deferito insieme a due napoletani: alla guida ubriaco con il pass falso del Comune di Lacco Ameno

La notta del 21 agosto è stata, un po’, come la notte della verità. Dai controlli della Polizia di Stato sono emersi dei fatti che lasciano molto riflettere. Partiamo dal motivo più semplice: lui alla guida di una Fiat Panda viene fermato insieme alla moglie. Dal controllo il guidatore risulta in stato ebbrezza. Ma la storia non finisce qui.

I poliziotti approfondiscono il controllo e scoprono che i due sono alla guida di un’automobile in circolazione sull’isola ma in possesso di un permesso a circolare rilasciato dal comune di Lacco Ameno di Lacco Ameno. Gli agenti trattengono il permesso e dai controlli effettuati presso il comando Vigili di Lacco Ameno, si accerta che i timbri sono genuini ma che dagli uffici del comandante Mattera non sia mai stato rilasciato tale tagliando.

Successivamente marito e moglie hanno affermato che il pass, come per gli anni precedenti, gli era stato fornito dal loro avvocato ed ex consigliere comunale di Ischia, Gennaro Scotti che, nel merito ha smentito le accuse. Dagli uffici del commissariato di Ischia, in ogni caso, tutti e tre, i due napoletani e Scotti sono stati deferiti all’A.G. per concorso in ricettazione e uso di atto falso.

Nel mentre l’azione penale farà i suoi passi, si apre anche un lungo e importante interrogativo su come e quanto sia bucato direttamente dagli uffici locali – anche ad insaputa dei diretti responsabili – il dispositivo del divieto di sbarco. Quanti tagliandi contraffatti, con timbri originali, sono in circolazione?

E, alla luce della denuncia, chi è in possesso dei pass e dei timbri del comune di Lacco Ameno? C’è una “banda” di produttori di “pass” che alimenta in nostro traffico con sbarchi non consentiti. Non sarà questo il caso, ma c’è una “Banda degli Onesti” che buca il divieto di sbarco…