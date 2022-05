Gennaro Savio, c’è! Ischia, c’è anche la lista del PCMIL

Coriaceo e determinato, Gennaro Savio è impegnato nella raccolta delle firme e delle candidature finali per completare l’iter e presentare la sua lista contro Enzo Ferrandino. Per Gennaro, testimone della linea politica del Partito Comunista italiano marxista-leninista, affronterà questa campagna elettorale in memoria di Domenico Savio, storico segretario generale e, soprattutto, papà di Gennaro.

La candidatura di Savio testimonia, oggi, come certi valori non siano suscettibili di tempi e di interessi ma restano stabili e superano le avversità. Gennaro era candidato a sindaco anche alle ultime elezioni di cinque anni fa. In questo periodo, è stato molto attivo nella rivendicazione e nella battaglia dei lavoratori stagionali del turismo provati, non solo dalla prevaricazione di alcuni (sempre più pochi) datori di lavoro ma anche dalla pandemia da Covid-19)