Gennaro il tuttocampista. De Simone sta trascinando la capolista, il momento d’oro del numero 22

Francesco Fiorillo | Un moto perpetuo nella mediana di Enrico Buonocore. Salito in cattedra dopo un breve periodo di ambientamento. Elemento (ad ora) insostituibile nello schieramento tattico dell’Ischia capolista. Da mezzala in un centrocampo a tre o da esterno sinistro in una linea a quattro, per lui non c’è nessuna differenza. Il mister gli affida le chiavi di una posizione e lui risponde con una prestazione di qualità. Tra i protagonisti della promozione in Serie D della Puteolana, il giovane veterano Gennaro De Simone si candida a quel traguardo sfuggito in estate e che tanto manca a una piazza calorosa come quella gialloblu. Cresciuto esponenzialmente nel corso della stagione, il centrocampista napoletano si è ritagliato un ruolo di spessore nell’identità isolana. E anche in zona gol non ha fatto mancare il suo contributo. Tanta corsa, immensa quantità e intelligenza nella lettura: caratteristiche indispensabili per un mediano dai piedi buoni e col fiuto dell’attaccante.

Dopo l’ottima esperienza con la casacca dei Diavoli Rossi, il classe 1997 è stato chiamato a vestire un’altra prestigiosa casacca. E agli ordini di Buonocore sta sfoderando prove convincenti. Il lampo in Coppa Italia contro l’Acerrana, nella sfida d’andata, ha dato l’impressione di un calciatore dal grande potenziale e pedina raffinata su cui lavorare. Qualche calo, fisiologico per i numerosi impegni ravvicinati della squadra di Taglialatela, non ha macchiato l’evoluzione di De Simone (in rete anche nel big-match col Villa Literno al Mazzella, ndr), autentico leader negli esami in trasferta della primatista del Girone A. Infatti, nelle ultime due uscite in esterna, la compagine gialloblu ha raccolto sei punti totali proprio nel segno del venticinquenne. Al Calise, nel derby di marca isolana, l’ex flegreo ha messo la firma con un tap-in per arginare il bunker del Real Forio. È al Bellucci di Pompei, però, che è andata in scena la massima espressione (finora) del venticinquenne.

Prima il raddoppio con una giocata prelibata dal limite col mancino ad incrociare, poi una perla a dieci dal termine su assistenza di Florio con un destro al volo dall’interno dell’area. Due reti che sono valse il bottino pieno nello scontro diretto al vertice della classifica. Sempre pronto negli inserimenti senza palla tra i piedi, De Simone è riuscito a catalizzare l’attenzione con guizzi importanti sia sul piano tecnico che sull’economia delle partite. Aspetti assolutamente primari per una formazione che punta ad assestarsi nella zona alta della graduatoria.

E in un campionato così equilibrato, come evidenziato altresì da Buonocore al termine del successo sulla terraferma, un calciatore così fa sempre comodo. Il ’97, infine, si adatta perfettamente alle peculiarità degli altri giocatori in mediana e va a costruire un reparto variegato e intriso di pluralità. L’eroe del Bellucci, nel frattempo, si prepara a chiudere bene questo 2022: in programma ci sono altre quattro sfide prima di chiudere il girone d’andata e l’Ischia vuole consolidarsi in cima.