Gennaro Cibelli, il primo medico procidano vaccinato contro il Covid

È stata somministrata pochi minuti fa al Rizzoli di Ischia, la prima dose di vaccino per un medico procidano. Queste le Sue parole poco prima della partenza da Procida.

“Nonostante avessi espresso forti dubbi sulla qualità di questo vaccino anti covid e la mia preferenza per quello italiano che ancora deve essere approvato, essendo stato convocato per la vaccinazione nonostante non avessi risposto all’invito, ho deciso di farlo.

Restano i miei dubbi e resta la mia preferenza però mi sarebbe sembrato fare un torto a tutti quelli che anelano a questa vaccinazione tra cui i miei colleghi, i miei familiari, i miei pazienti. Se il destino ha deciso così, lo faccio e spero che vada tutto bene…..”