Gelato d’autore a Ischia: la qualità c’è da sempre, anche senza riflettori | #4WD

Lacco Ameno può oggi vantare un’eccellenza riconosciuta a livello nazionale: la gelateria Gasparotto, inaugurata appena lo scorso anno, ha già ottenuto un prestigioso riconoscimento da parte del Gambero Rosso, i celebri “due coni” assegnati alle migliori gelaterie d’Italia. Un traguardo importante, che pone il piccolo centro ischitano sulla mappa delle eccellenze artigianali del gusto. Non è un caso: il gelato di Gasparotto è effettivamente buono, anzi, molto buono. Ma più ancora della qualità intrinseca colpiscono i gusti, creativi e inediti, che portano sull’isola un soffio di originalità e sperimentazione come finora raramente si era visto.

Tuttavia, per quanto sia giusto celebrare il merito quando viene riconosciuto da fonti autorevoli, è altrettanto importante riflettere su un tema annoso quanto diffuso: quello del “nemo propheta in patria”. Spesso accade che ciò che riceve maggiore visibilità sia anche ciò che sa meglio raccontarsi, al di là del valore effettivo del prodotto. La comunicazione è un’arte, e chi sa padroneggiarla sa anche accendere i riflettori giusti. Ma tra i fari delle guide e le ombre della consuetudine, esistono realtà straordinarie che, pur non fregiandosi di simboli, mappamondi o stellette, rappresentano il vero patrimonio del gusto locale. E così come per i ristoranti basta girare e informarsi per riuscire a trovare eccellenze degne di una visita anche se non segnalate dai vari Michelin, Gambero Rosso, Veronelli e altri, ci sono tanti artigiani del gelato che meritano la fiducia dei più golosi appassionati, quelli che ne mangiano sia d’estate che d’inverno.Ischia, in questo senso, è una miniera di sapori autentici che meritano di essere riscoperti e valorizzati. Nel campo della gelateria, il ricordo va subito al leggendario bar Elio & Stany di Forio: un luogo ormai scomparso, ma ancora oggi vivo nella memoria di chi, anche da bambino, vi faceva tappa fissa per un cono o una coppa di felicità, condita dalla simpatia dei due fratelloni. Oggi, per fortuna, l’isola conserva ancora punti di riferimento d’eccellenza: basti pensare a Ice Luciano, in quel di Ischia Ponte, con il suo inimitabile gusto al passion fruit e le torte-gelato capaci di reggere il confronto con creazioni da alta pasticceria. Oppure al Gran Caffè Vittoria, sul Corso di Ischia, dove non solo si gusta un ottimo gelato, ma lo si fa anche grazie all’incentivo di un’esposizione degna delle migliori gelaterie metropolitane. E che dire del bar De Maio, in Piazza Antica Reggia: non ha decine di gusti, ma ogni scelta racconta una cura e una dedizione che valgono più di mille lusinghe. A Casamicciola, i Di Massa continuano a sfornare bontà molte gettonate, penalizzate forse solo da una comunicazione poco efficace che non rende giustizia alla qualità della proposta. E fino a qualche anno fa anche il Roxy Bar a Forio rappresentava una tappa fissa per gli appassionati del buon gelato, con soluzioni semplici ma realizzate con grande maestria artigianale e di cui, mancandoci da un bel po’, non posso darVi aggiornamenti.

Il riconoscimento a Gasparotto, quindi, è una buona notizia per l’isola. Dimostra che anche qui si può emergere, che la qualità viene notata, premiata e raccontata. Ma è anche un invito alla comunità e ai visitatori a guardare oltre i riflettori, a non lasciarsi guidare solo dalle etichette o dalle mode, ma ad allenare il palato alla scoperta, alla curiosità, all’attenzione verso le realtà locali che spesso sfuggono alle grandi guide e agli occhi del “paesano”, ma custodiscono sapori fatti con passione, ingredienti veri e tradizioni che si rinnovano ogni giorno.

Perché il gusto non ha bisogno solo di premi, ma anche di storie, di territorio e soprattutto di chi sappia riconoscerlo anche quando non brilla sotto i riflettori.