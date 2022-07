Gazebo oncologici, Manzoni: “Ci sembra doveroso intervenire per risolvere, anche solo parzialmente, un problema di decoro e di rispetto per chi soffre”

“Sono stato sollecitato dai sindaci delle isole – ha dichiarato il sindaco di Pozzuoli, Luigi Manzoni – ad affrontare in particolare la problematica dei malati oncologici che devono recarsi sulla terraferma per affrontare le necessarie terapie. Il caldo tipico della stagione estiva è infatti ancora più pesante da sopportare per persone che sono sottoposte a trattamenti sanitari particolarmente debilitanti.

Da stamattina è stato dunque allestito un gazebo presidiato dai volontari della protezione civile e dal corpo della polizia municipale, con panchine per riposare all’ombra e bottigliette di acqua destinate ai malati oncologici in attesa del mezzo per ritornare sulle isole. Come sapete, è stata già progettata la nuova stazione marittima, ma nel frattempo abbiamo cercato di dare riparo e primo ristoro ai nostri amici isolani che devono attendere il traghetto. Ci sembra doveroso intervenire per risolvere, anche solo parzialmente, un problema di decoro e di rispetto per chi soffre. Voglio ringraziare il Comitato Unitario Diritto alla Salute Isola d’Ischia e il sindaco di Lacco Ameno Giacomo Pascale per la sollecitazione, l’Ufficio Tecnico del Comune di Pozzuoli, l’Ufficio del Demanio, la Protezione Civile e la Polizia Municipale per aver risposto alle mie richieste in tempi brevissimi. É nostro dovere prenderci cura dei nostri concittadini in difficoltà, con azioni concrete di vicinanza e supporto”.