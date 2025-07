Gaza. Disertiamo il silenzio. Villano: “le campane di Ischia suoneranno insieme alle 22”

Ischia si prepara a rompere il silenzio. Non quello delle voci, ma quello più profondo e pericoloso: il silenzio dell’indifferenza. Questa sera, domenica 27 luglio, alle ore 22.00, le campane delle chiese delle diocesi di Ischia e Pozzuoli suoneranno all’unisono, rispondendo all’appello del Vescovo Don Carlo Villano, che ha aderito con convinzione all’iniziativa “Disertiamo il silenzio”, promossa da un gruppo di intellettuali e sostenuta da realtà ecclesiali e civili.

Un gesto semplice, eppure potente. Un invito collettivo a fermarsi, a riflettere, a non voltarsi dall’altra parte di fronte alla tragedia umanitaria che sta martoriando la Striscia di Gaza. A quell’ora, nel silenzio delle strade estive dell’isola, il suono delle campane sarà un grido senza parole per invocare il cessate il fuoco, per testimoniare vicinanza alle vittime, per ricordare che la pace non è solo un ideale lontano, ma un’urgenza concreta.

“Non abituarci alla violenza, non abituarci alla guerra”, ha dichiarato il Vescovo Villano. “È un appello a non cedere all’assuefazione, a non lasciarci sopraffare dall’indifferenza, ma a mantenere viva l’attenzione su quanto accade a Gaza, dove migliaia di persone innocenti continuano a perdere la vita”. La sua voce si fa interprete di un sentimento di compassione e inquietudine che attraversa anche le comunità più lontane dai luoghi del conflitto.

La guerra, ricorda il Vescovo, non si misura soltanto con i numeri delle vittime, ma con i vuoti lasciati da chi non c’è più. Con i volti delle madri sole, dei bambini terrorizzati, di chi ha perso tutto e continua a vivere sotto la minaccia quotidiana delle bombe. In quel dramma, Don Carlo legge anche un monito per noi: non chiudersi nel perimetro ristretto delle proprie preoccupazioni, ma tornare ad allargare lo sguardo, a respirare insieme al mondo, a sentirsi parte di un’umanità che soffre e cerca risposte.

E in questa consapevolezza risuona la potenza simbolica dell’iniziativa: “Un segno concreto di speranza, in una terra speciale, la Terra Santa, dove la Parola si è fatta carne”, dice il Vescovo. È lì, tra rovine e antichi santuari, che la fede cristiana affonda le sue radici. Ed è da lì che Villano invita a far ripartire la speranza: non come illusione, ma come impegno collettivo per una convivenza possibile, anche tra popoli feriti da decenni di odio e sospetti.

Le campane che suoneranno domani sera, dunque, non saranno soltanto un richiamo spirituale. Saranno un gesto pubblico, visibile, udibile, che attraverserà le isole, i cuori, le coscienze. Perché – come ricorda il Vescovo – se è vero che spesso siamo troppo presi dalle nostre vite per accorgerci di ciò che accade altrove, è altrettanto vero che nessuno può salvarsi da solo.

A Ischia, domani sera, si diserterà il silenzio. E in quel suono corale, ci sarà una preghiera, ma anche una promessa: quella di non smettere di credere nella pace, e di continuare a cercarla, insieme.