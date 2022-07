Gaudioso: «Non mi preoccupo delle polemiche, vado avanti a realizzare il mio programma»

Una chiacchierata a trecentosessanta gradi con Dionigi Gaudioso. Dagli interventi sul territorio e le nuove opere alla sanità isolana, all’estate 2022 su cui pesa comunque il timore dei contagi. Problematiche da affrontare non solo come sindaco di Barano, ma anche come consigliere metropolitano.

– Sette milioni per la messa in sicurezza delle nostre coste, un primo intervento della Città Metropolitana che vede Dionigi Gaudioso protagonista. Un intervento che verrà spalmato in tre anni, ma che dimostra la vicinanza dell’Ente metropolitano a quelle che sono anche le esigenze territoriali dell’isola d’Ischia…

«Questo era un intervento che avevo chiesto già nella prima seduta del Consiglio metropolitano al sindaco Manfredi, che assunse l’impegno di approvarlo. E da quel momento ho capito che si sarebbe invertita la rotta, perché non ricordo nel passato un intervento di tale portata per l’isola. I due interventi sono significativi perché possono sistemare, definitivamente, la storia del costone dopo l’hotel Vittorio e anche il grave pericolo di Cava Grado nel Comune di Serrara Fontana. Va detto, però, che ci sarà bisogno di un po’ di tempo perché il bilancio della Città Metropolitana va approvato una seconda volta entro fine luglio e poi deve partire la gara per la progettazione e si deve avviare l’iter con tutte le approvazioni. Non si completeranno in poco tempo, ma è comunque una partenza, visto che è stata stabilita la cifra. Nel giro di qualche anno si potrà risolvere, definitivamente, il problema di questi due costoni».

SOMMA URGENZA

– Si sono registrati molti commenti e una grande polemica sia prima che durante il l’intervento di ripascimento, anche se secondo me è non è del tutto corretto definirlo così. Oggi permette di aumentare la spiaggia al lato Petrelle di Sant’Angelo fino all’Olmitello. Mi sembra un intervento che sta procedendo secondo quelli che sono stati i dettami e non ci stiano creando interruzioni. Era solo polemica e politica?

«Io non mi preoccupo delle polemiche. Quando sono convinto di fare una cosa, la faccio e vado avanti. Avevo assunto un impegno con il capo della Protezione Civile regionale, il vicepresidente Bonavitacola e la consigliera Bruna Fiola perché questo intervento era necessario. E si è deciso di farlo in questo momento perché prima non si poteva, in quanto le mareggiate avrebbero potuto spostare la sabbia ripascita. Sappiamo bene che la scogliera non è stata ancora modificata. E poi siamo intervenuti anche perché è opportuno aumentare la sabbia vicino al costone, per cercare di allontanare il mare dal costone stesso. Questo non significa che adesso i bagnanti potranno andare a prendere il sole sotto al costume, anzi lì insiste un’interdizione e abbiamo rimesso i cartelli. C’è un’ordinanza, quindi là non si può andare, però dobbiamo cercare di far allontanare il mare il più possibile dal costone per non avere problemi. Anche questo giustifica la somma urgenza e perché l’intervento è stato realizzato adesso. Sappiamo che quando viene stabilita una cifra in somma urgenza non si può derogare, ma si deve intervenire subito».

– Hai un’opposizione attiva, ti ha incalzato su più argomenti: quello della trasparenza, del protocollo e ed anche le critiche che ti arrivano sul sistema di raccolta dei rifiuti.

«Come ho già detto, assolutamente non mi metto a seguire le polemiche, se qualcosa non va, come per il sito internet, si analizza dove c’erano dei problemi. E infatti ora lo stanno sistemando. Per quanto riguarda il resto, ho il mio programma e intendo portarlo avanti. Non guardo il programma che portava la minoranza, ma non faccio mai polemiche con l’opposizione. Io porterò avanti nei prossimi 5 anni il programma che ho sottoscritto all’atto della presentazione della mia candidatura e della mia lista».

LE SFIDE NELLA SANITA’

– L’11 luglio abbiamo vissuto una giornata importane. Si è messa la prima pietra del nuovo ospedale Rizzoli. Un segno importante che apre ad un futuro più sereno.

«Sicuramente è stata un giornata importante, anche se ricordo che il Presidente De Luca, insieme ad Antonio D’Amore, già due anni fa, mi sembra luglio 2020, avevano promesso che era vicino l’ampliamento. Ricordiamo che la Regione è uscita dal commissariamento. Nel frattempo l’Asl ha provveduto ad acquistare il terreno vicino all’ospedale Rizzoli, anche se in passato se ne era sempre parlato e si sosteneva che si era vicini all’acquisto. Ma alla fine l’acquisto è targato D’Amore e De Luca. Poi si sono liberati i finanziamenti per l’ampliamento dell’ospedale. Penso che per metà 2024 si dovrebbero completare i lavori, almeno queste sono le date. Poi ci sarà il problema di reperire il personale, perché stiamo avendo problemi a reperire il personale medico e parasanitario sull’isola. Quindi queste saranno le sfide future. Anche perché adesso Antonio D’Amore sappiamo che non ci sarà».

– Il nuovo direttore dell’Asl lo avete già conosciuto? So che è di ambiente Pd, dovrebbe essere un amico, almeno dal tuo orientamento politico…

«Io veramente non lo conosco, non ho avuto modo di conoscerlo. Lui ieri non era Ischia. Al di là del colore politico, io penso che quando si assume un impegno, si deve essere super partes e cercare di fare il più possibile».

– Barano è tornata al centro della psichiatria della sanità. con l’inaugurazione della Casa del Sole. Un’attenzione che viene riporta su questo comune.

«Hanno fatto veramente un buon lavoro, sia all’Opera Pia che ha acquistato lo stabile, lo ha ristrutturato – e noi come Comune abbiamo dato tutte le autorizzazioni . che all’Asl, che ha confezionato il fitto. Oggi abbiamo degli spazi adeguati per le persone che hanno difficoltà e problemi e sicuramente potranno vivere in condizioni migliori e potranno ricevere cure migliori».

NIENTE EVENTI GASTRONOMICI

– Barano si è contraddistinta negli ultimi anni, almeno nel pre Covid, per il cartellone estivo di eventi: grandi nomi e ricordiamo le serate di Fiaiano, ma anche quelle di Buonopane. Quest’anno cosa bolle in pentola?

«Penso che per quegli eventi sia ancora prematuro, perché erano abbinati con la gastronomia. Diciamo che il dato del contagio è ancora alto e credo sia un po’ pericoloso fare gastronomia ed organizzare eventi che possono richiamare troppe persone. Perché il connubio gastronomia all’aperto ed eventi porta a punte anche di 3000 persone e ritengo che sarebbe delicato. Io aspetterei ancora un pochino per questi eventi importanti».

– Sarà un’estate più tranquilla quella 2022?

«A livello turistico sta andando bene, però come detto certe iniziative non si possono ancora organizzare. Almeno penso che a Barano quei tipi di eventi che abbiamo realizzato fino al 2019 non ci saranno. Per mangiare si deve stare senza mascherine. E la mia paura è che a breve potrebbe arrivare di nuovo qualche prescrizione, quindi un qualche obbligo di mascherina».

– Sei abbastanza preoccupato su questo aspetto?

«Non è che sono preoccupato. I numeri del contagio sono alti, ma fortunatamente in ospedale la situazione è tranquilla e anche nelle case si gestisce abbastanza bene. Però non è che da sindaco posso favorire o creare un focolaio, a questo devo fare attenzione. Per il resto la situazione mi sembra sotto controllo».

I CANTIERI

– Un aspetto che ha caratterizzato il tuo primo mandato e sicuramente caratterizzerà questo secondo è la grande stagione delle opere pubbliche. Il nuovo municipio a che punto è? E gli altri cantieri come stanno procedendo?

«I lavori procedono bene. Per il municipio è questione di poco. Oggi mi sono recato presso il cantiere e si stanno completando i lavori idraulici, mentre la tinteggiatura è terminata. Mancano ancora gli ultimi dettagli e arriveremo alla conclusione. Anche al complesso Baldino si sta andando avanti bene. Per quanto riguarda la metanizzazione, ora ci siamo fermati sulla strada principale. Proprio stamattina ho avuto un incontro con la Italgas e riprenderemo dopo l’estate, anche se manca ancora poco. Ai Maronti siamo fermi ma l’anno prossimo completeremo.

Quello che tengo a precisare è che i cantieri che si sono aperti, alcuni si sono completati mentre altri sono in via di completamento. Quindi non ci siamo limitati ad aprire un cantiere, ma abbiamo completato i lavori e realizzato nuove opere».

– Abbiamo visto sul territorio diversi tratti di strada delimitati, messi in sicurezza con alcuni segnali e nastri bianchi e rossi. Parlo della Molara, della curva all’esterno dell’asilo di Barano dove si parcheggiava proprio in curva. Un’attenzione alla sicurezza stradale che mi sembra condivisa anche con gli altri Comuni e con le forza di polizia. Come evolve questa vicenda?

«Questo è un problema che interessa più il Comando della Polizia Locale. So che è stata sollecitata la messa in sicurezza in alcuni punti. Chiaramente noi abbiamo delle criticità in qualche zona in quanto realmente i cittadini hanno difficoltà a parcheggiare. In altre zone si può ovviare e speriamo di riuscire a conciliare le diverse esigenze».

– Sono in cantiere nuovi parcheggi, con il PNRR avete presentato il progetto per la Molara. C’è altro?

«Per quanto riguarda la Molara abbiamo presentato il progetto ma al momento non abbiamo ancora ricevuto risposte, quindi non possiamo dire che è fatta. Si tratta di un progetto molto bello e importante che potrebbe risolvere definitivamente un problema, ma non mi sento di fare promesse se prima non arriva l’approvazione definitiva».

– Concludiamo con la politica. Abbiamo assistito alla riconferma della Giunta, quindi è una promozione per tutti?

«Penso che non si debba guardare solo ai risultati elettorali miei personali, della lista o dei singoli. Ma diciamo che l’indicazione che mi ha dato il popolo era chiara. Volevano questa riconferma da parte di tutti, non solo del sindaco, ma anche di chi ha operato a stretto contatto».

