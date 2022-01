Gaudioso: “Il maresciallo Bonavoglia è stato un solido punto di riferimento”

Il ricordo del sindaco di Barano d’Ischia, Dionigi Gaudioso, letto durante la Santa Messa per i funerali della morte del Maresciallo Maggiore, Gennaro Bonavoglia

La prematura scomparsa del Maresciallo Maggiore Gennaro Bonavoglia costituisce una grave perdita non solo per l’Arma dei Carabinieri (che perde un funzionario retto e brillante) ma per l’intera Comunità baranese.

In questa lunga militanza al servizio del nostro territorio, Gennaro Bonavoglia – che era originario di Pozzuoli – ha saputo farsi apprezzare sia sul piano professionale che su quello umano: dimostrazione ne sono i numerosissimi attestati di sincero affetto e profonda stima espressi dalla nostra Comunità subito dopo aver appreso la tristissima notizia. Gennaro per molti (me compreso!) non era solo “Il” Maresciallo, bensì era anche e soprattutto l’”Amico”.

Nel rispetto dei reciproci ruoli, si era, nel tempo, instaurato un grande rapporto professionale e di amicizia, caratterizzato da lealtà, rispetto, cordialità e collaborazione.

Sono testimone della grande Umanità e disponibilità verso il prossimo, con cui, in questi anni, il Maresciallo Bonavoglia ha svolto la sua funzione alla guida della Stazione di Barano: mai ha fatto “pesare” la divisa che indossava, dispensando con i suoi modi e le sue azioni, quotidianamente, il senso del rispetto verso l’Arma, lo Stato e le istituzioni, divenendo per i cittadini un punto di riferimento.

Egli si è sempre calato con molta umiltà nella realtà locale, spesso distinguendosi con efficaci azioni preventive, individuando, monitorando ed intervenendo nelle situazioni “a rischio”. Si avvicinava ai giovani fragili ed alle loro famiglie facendo sentire la vicinanza dello stato e delle forze dell’ordine, correggendo anzitempo pericolose ed irreparabili deviazioni.

Il maresciallo Bonavoglia è stato un solido punto di riferimento per le istituzioni ed i cittadini che silenziosamente e proficuamente ha servito quotidianamente lo Stato, ma era anche un uomo dalle enormi qualità umane che otteneva il rispetto con fare garbato ed educato, la cui presenza era rassicurante anche nelle situazioni complesse, sapendo egli sempre gestire ogni emergenza.

Di lui serberò il ricordo di un uomo, un servitore delle Istituzioni, serio, onesto ed equilibrato, che ha saputo indossare la divisa con onore e disciplina, con rispetto verso il cittadino ed il prossimo, con grandissimo senso di responsabilità e disponibilità, che un destino atroce ha strappato troppo presto ai suoi cari, ai suoi affetti, alla sua missione ed ai suoi concittadini. Un servitore dello Stato che lascerà una traccia indelebile nella nostra Comunità Baranese che non potrà dimenticarlo e che lo ricorderà come il “Suo” maresciallo che ha sempre lasciato la porta del suo ufficio aperta ad ogni cittadino in difficoltà.

Alla famiglia del Comandante Gennaro Bonavoglia (ed in particolare alla moglie ed ai figli) ed a tutti i militari della Stazione di Barano d’Ischia ed al Capitano Mitrione anche in rappresentanza dell’Arma, formulo le più sentite condoglianze a nome mio e di tutta l’Amministrazione comunale. Ciao Gennaro!