Gaudioso alla Di Scala: “Stai chiusa nelle stanze a scrivere e non conosci il Comune di Barano”

Gentile direttore, ti chiedo ospitalità nel voler pubblicare la risposta che ho inoltrato alla consigliera Di Scala nel merito della vicenda “istituzione navetta Maronti” che ha trovato ampio spazio sul quotidiano.

“Preliminarmente – inizia Gaudioso – va rilevato che appare alquanto contraddittoria la proposta delle SS.LL. di destinare il parcheggio interrato di Piedimonte ad area di sosta per i frequentatori dei Maronti, che poi dovrebbero ivi prendere una navetta per recarsi presso il rinomato arenile. Ed, invero, con la nota del 13.07.2022, le SS.LL. proponevano di prevedere, per il detto parcheggio, la possibilità di fruire di abbonamenti (a tariffa agevolata per i residenti) nonché la sosta gratuita per la prima mezz’ora. È evidente che le due proposte sono incompatibili – stigmatizza Gaudioso -, dal momento che laddove si consentissero gli abbonamenti, verosimilmente ben pochi posti (se non nessuno, attesa la densità abitativa della frazione di Piedimonte) residuerebbero per chi (occasionalmente) vorrebbe ivi lasciare la propria auto per recarsi ai Maronti. Ciò anche in quanto il parcheggio interrato conta una trentina di posti, per cui sarebbe del tutto inadeguato alla proposta formulata dalle SS.LL.”

La linea 10 Fiaiano-Maronti

“Quanto all’istituzione della Linea 10 Fiaiano-Maronti – continua ancora il primo cittadino -, si ricorda che la stessa (cfr. estratto orario Eav, che si allega) è stata istituita dal 1 luglio ed effettua ben tredici corse giornaliere (per singola “corsa” si intende la tratta andata-ritorno). Probabilmente le SS.LL., impegnate al chiuso delle loro stanze nella dispendiosa attività di stesura delle interrogazioni, hanno avuto poco tempo per praticare il territorio e conoscere – replica con una punta di stizza il primo cittadino – la reale situazione dello stesso. Peraltro, non sembra che quando al “governo” regionale ci fosse la compagine gradita alla Consigliera Di Scala, il servizio dei bus di linea funzionasse meglio. Anzi, ricordo che oggi su tutta l’isola d’Ischia circolano circa 50 autobus d’estate e circa 40 in inverno, quindi siamo tornati negli standard degli anni d’oro dell’EAV, mentre invece ricordo che poco prima del fallimento (cioè quando la Regione era governata dal centro-destra) – bacchetta politicamente l’enfant prodige del gruppo Fiola – arrivavano a circolare meno di 10 autobus e c’erano grossi problemi di approvvigionamento anche di carburante e pezzi di ricambio… Più in generale, la carenza (rectius: la non sufficienza) di parcheggi nell’area dei Maronti è ben nota allo scrivente, che infatti, visti i buoni rapporti di partito e ben prima che si concretizzasse la propria elezione a Consigliere metropolitano – rivendica Gaudioso -, si è adoperato presso la Città Metropolitana di Napoli perché venisse approvato il progetto (con costi interamente a carico dell’Ente metropolitano) per la realizzazione di marciapiedi c.d. “a sbalzo”, che consentiranno – contestualmente – la sosta dei veicoli in modo da non intralciare la circolazione ed il passaggio pedonale.

Peraltro, è appena il caso di rilevare che tale progetto è stato oggetto di una valutazione critica della candidata alla carica di Sindaco, Avv. Maria Grazia Di Scala, in un post pubblicato sui propri canali social il 9 giugno u.s. L’istituzione della navetta – conclude Gaudioso -, pur costituendo un’iniziativa meritevole di perseguimento, è tuttavia di difficile attuazione stante la mancanza di spazi idonei da utilizzare come di interscambio alla stessa stregua per quanto avviene per l’ampio parcheggio di Fondobosso.”