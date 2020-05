Gatto gettato tra i rifiuti, il grido d’allarme di Teresa Mazzella

Teresa Mazzella, attraverso il suo profilo Facebook, ha condiviso una immagine molto forte e che evidenzia un problema molto sentito sulla nostra isola.

“Chiedo scusa – scrive Teresa – per la drammaticità della foto ma devo assolutamente denunciare questo orrendo avvenimento.

San Ciro, uno dei tanti gatti di cui mi occupo, tra l’altro che ho anche castrato è stato trovato così. Probabilmente investito, come tanti lì, raccolto e gettato nella spazzatura. Questo dà una idea della considerazione dei gatti in quella maledetta zona, dove quando ci ho messo mani, c erano tremila gatte non sterilizzate che vagavano, valanghe di piccoli che ho raccolto morti investiti e maschi malati e acciaccati.

Io non ho più parole, non ho più forze per lottare contro gli orrori ai danni dei gatti su questa isola.

È solo una battaglia persa.

Vola in alto piccolo, non meritavi questa fine, nessun essere vivente merita questa fine.

Vola via da questo schifoso vomitevole posto dove la tua vita valeva esattamente un rifiuto”.