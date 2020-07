Gate “aperti”. Vince il buon senso sugli assembramenti a Beverello Vertice ok tra Spirito e Armatori. E i sindaci? Assenti!

Ida Trofa | Traffico nel golfo di Napoli, dopo il caos la soluzione al Porto di Napoli: riaprono i gate singoli e stop alla follia dell’imbuto sanitario. Finalmente, riaprono gli accessi separati del Beverello e non solo. Era ora. Un intervento tardivo che segue le figuracce e i disagi delle scorse settimane, ma andiamo con ordine.

Con l’intensificarsi della cosiddetta FASE 3 del COVID, il primo vero week end estivo giunto sul finire si è chiuso all’insegna delle polemiche. La situazione tra regole e servizi offerti è paradossale e a tratti ingestibile. E i giorni che ci siamo appena lasciati alle spalle sono stati davvero terribili. L’economia turistica campana ristagna, ma nei fine settimane le isole del golfo vengono prese d’assalto e il vero problema restano i collegamenti.

Un vespaio di polemiche si è aperto dopo le doglianze del sindaco di Capri, Marino Lembo, che diversi giorni fa ha denunciato assembramenti e caos al Beverello. A Lembo ha risposto Pietro Spirito, il Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno centrale che, in buona sostanza , ha addossato ogni responsabilità sugli armatori. Ovvia e scontata la replica degli armatori che hanno rispedito al mittente le accuse.

Da traghetti, aliscafi e bus sovraffollati, con le corse ridotte al minimo storico, molti turisti e viaggiatori hanno dovuto allungare la loro permanenza sull’isola fino al primo imbarco utile per raggiungere la terraferma. Molti ischitani, invece, hanno dovuto lasciare le loro vetture in continente, tra Pozzuoli e Napoli, e rientrare senza per mancanza di posti auto, non avendo trovato posto sulle unità navali in partenza in questa intensa tre giorni di fine giugno.

Nei giorni scorsi, come vi abbiamo raccontato, per lunghe ore è stata guerra aperta tra armatori e Autorità. Il caos al Beverello per le compagnie di navigazione era dovuto solo ed esclusivamente all’assenza di organizzazione da parte di Pietro Spirito e Regione Campania.

Anche gli armatori sono stufi di questa situazione. Dalla Libera Navigazione del Golfo, passando per Lauro e Snav, infatti, tutti hanno lamentato la mancanza di interlocuzione con tra gli enti, con Spirito e con la Regione. Era evidente, infatti, che fossero state assunte decisioni a tavolino senza badare alla concerta applicabilità delle stesse e così, per mantenere il punto, si è rischiato di mandare affondo la “nave”.

Le compagnie trasportano il 60-70% in meno di passeggeri eppure la questione porto di Napoli e collegamenti per le isole assurge quotidianamente agli onori delle cronache. Gli armatori continuano a parlare di una disorganizzazione strutturale frutta di scelte che non condividono. Nonostante i numeri dei passeggeri in movimento siano ridottissimo è veramente assurdo che non si riesce ad organizzare un servizio degno di questo nome.

Per gli addetti ai lavori era stato subito chiaro: bisognava riaprire i gate e istallare un termoscanner nei vari GATE, compagnia per compagnia al fine di dire stop alla promiscuità!

Non si poteva continuare a misurare la febbre a campione e di avere un solo corridoio d’imbarco per canalizzare i flussi.

E’ vero, il traffico è ridotto del 60/79%, ma alla mancanza di passeggeri stranieri fanno da contraltare le “uniche” partenze interessate dagli assembramenti, ovvero quelle del venerdì pomeriggio e del sabato mattina al Beverello a seconda degli intervalli del ripristinato quadro orario.

Era assurdo avere lamentele con un numero così basso di passeggeri.

Martedì la svolta. Al Beverello si cambia, o meglio si torna la passato, nel tentativo di evitare le scene degli ultimi fine settimana e, soprattutto, di migliorare la sicurezza sanitaria. Il presidente dell’Autorità, Pietro spirito, si è riunito con gli armatori.

Le falle emerse nelle scorse settimane sono state terreno fertile di confronto- scontro alla ricerca per soluzioni comuni per migliorare imbarchi sbarchi per i mezzi veloci al Beverello e per i traghetti a Porta di Massa.

Riaprono i gate

Dopo un vero e proprio vertice tra Spirito e gli armatori, si è così stabilito di rafforzare il distanziamento per prevenire rischi di contagio. Il presidente dell’authority ha garantito che sulle banchine ci sarà personale dell’autorità che accompagnerà i passeggeri sostenendo e garantendo ordine e disciplina. Il resto, però, dovranno farlo le compagnie di navigazione al fine di ottenere il massimo rispetto di tutte le direttive in materia di sanificazione e del distanziamento sociale. Questo primo weekend di luglio, dunque, servirà soprattutto per verificare l’opportunità del nuovo (caro, vecchio ndr) dispositivo di imbarco-sbarco.

Il funzionamento dei canali di viaggio, per quanto riguarda la sicurezza sanitaria, certamente, è il primo passo per garantire tranquillità sulla terraferma e anche sulle isole.

Da ieri, inoltre, ha cominciato a lavorare regolarmente l’accesso singolo compagnia per compagnia ai mezzi di trasporto operanti. Non c’è più solo un gate, ma ogni compagnia ha una propria uscita verso l’imbarco in modo da facilitare il tutto ed evitare la coda unica. Gli utenti diretti in destinazioni diverse avranno accessi separati.

Finisce cosi l’imbuto negli orari di punta 8.30 e 14:30 quando ci sono partenze più o meno simultanee. Sarà inoltre sarà rafforzata la segnaletica e punti di attesa con ombrelloni per evitare di aspettare al sole durante l’imbarco. Aumenta la sicurezza anche a Porta di Massa dove la criticità riguarda solo la parte esterna della stazione marittima. Per lo sbarco e l’imbarco delle auto è stata rafforzata la sorveglianza.

Un primo passo in attesa di poter vedere concluso il cantiere per la costruzione della nuova stazione marittima. Al momento lo spostamento delle biglietterie nei container sta funzionando e, forse, ha evitato il peggio, proprio grazie alla dislocazione dell’area che ha impedito assembramenti presso le vecchie biglietterie ore in fase di rifacimento.

Allora che il week end abbia inizio e che gli attesi e voluti cambiamenti buon pro ci facciano.