Garden Club Isola d’Ischia: spente le prime 29 candeline!

Domenica 2 Agosto 2020 il Garden Club Isola d’Ischia ha festeggiato il 29° anniversario. I soci e le socie si sono incontrati per una cena sotto le stelle sulla bella terrazza dell’Hotel Villa Ireos di Ischia che ha loro regalato una serata perfetta con vista incantevole sul porto e su Capri ed una luna piena ad incantare gli animi. Date le cautele da adottare in questo periodo di pandemia, la cena era riservata solo ai soci e ai loro coniugi

Malgrado le limitazioni dovute al periodo che stiamo vivendo la serata si è svolta in un clima di raffinata eleganza, con i tavoli addobbati dalle bellissime composizioni floreali di Maria Castagna che, insieme agli originali menu realizzati da Rosanna Limatola, bene si intonavano all’eleganza delle signore presenti.

Lo chef dell’hotel, ormai una sicurezza per le cene degli auguri di Natale per il Club, ha confermato la sua abilità nel deliziare i palati dei buongustai gardenini con un menu a base di pesce freschissimo, assicurando insieme allo staff intero l’ottima riuscita della serata che ha goduto di una piacevole colonna sonora di sottofondo, molto gradita dagli ospiti.

La presidente Nunzia Sena ha aperto la serata e, dopo aver accolto e presentato i due nuovi soci del club, ha parlato brevemente delle aspettative per le attività dell’anno appena iniziato, naturalmente con l’augurio di riuscire con le dovute misure di prevenzione a programmarle e portarle a termine. Per l’immediato futuro il club è chiamato ad organizzare la riunione ristretta dell’assemblea nazionale UGAI sull’isola all’inizio di ottobre.

A fine cena la tradizionale torta ha accompagnato il brindisi e come ciliegina finale, naturalmente come ormai da tradizione consolidata, la presidente ha cantato, a grandissima richiesta, la canzone “Sapore di sale”, ormai diventata uno scaramantico obbligo di buon augurio per il nuovo anno sociale da poco iniziato, ricevendo una spontanea standing ovation.