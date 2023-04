Garanzia accessoria “Kasko”: tutto quello che c’è da sapere

Tra le garanzie accessorie che le compagnie assicurative rendono disponibili all’utenza, la Kasko è senza dubbio tra le più importanti perché nella sua forma completa risarcisce anche i danni subìti dal veicolo che ha causato il sinistro. Considerando il numero globale dei sinistri in Italia, attestati a 151.875 nel 2021 secondo fonte ISTAT, si può comprendere come la garanzia Kasko possa rivelarsi spesso preziosa.

All’interno di un preventivo auto è possibile dunque includere anche la Kasko tra le garanzie accessorie; tuttavia esiste anche la versione mini Kasko, vediamo le differenze. La Kasko, oltre a coprire i danni del veicolo che ha causato il sinistro, protegge anche in caso di ribaltamento, uscita di strada, urti contro ostacoli fissi o mobili.

Occorre tenere però presente alcune esclusioni di copertura, come nel caso in cui il conducente responsabile del sinistro era alla guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di stupefacenti. Altresì, la protezione viene meno se il conducente non è in possesso della regolare patente di guida, se il sinistro avviene durante operazioni di carico e scarico o se il sinistro è causato da cose o animali trasportati dal veicolo.

La Kasko, in caso di incidente con colpa, non copre i danni alla persona; per questa ragione, in fase di stipula del contratto, occorre valutare l’acquisto anche della Garanzia Infortuni del Conducente.

La garanzia Kasko proposta da ConTe.it, leader nella distribuzione di polizze online appartenente al Gruppo Admiral, include anche la protezione contro il deprezzamento della vettura in caso di danno parziale entro 12 mesi dalla data di immatricolazione.

Nel preventivo auto è possibile selezionare la mini-Kasko in alternativa alla versione completa della protezione. Rispetto alla Kasko, la versione mini include il risarcimento danni solo nel caso di un collisione accidentale con un veicolo identificato. Restano esclusi il ribaltamento, l’uscita di strada ed eventuali urti contro ostacoli fissi o mobili.

Il costo delle garanzie Kasko e mini-Kasko è variabile. Da un lato, ciascuna compagnia lo proporziona in base a valutazioni proprie, dall’altro,, intervengono altri fattori quali il valore commerciale del veicolo, l’ammontare delle franchigie, degli scoperti e dei massimali.

Se si passa molto tempo al volante, percorrendo molti chilometri, può essere utile attivare questa copertura; il rischio di incidenti anche lievi aumenta con l’aumentare dei chilometri percorsi. Può non essere acquistata invece se l’uso del mezzo è saltuario e la vettura non ha un valore particolarmente elevato. È bene ricordare, infine, che la denuncia alla propria assicurazione deve avvenire entro tre giorni dalla data del sinistro.