Game over, Ringhio! | #4WD

Vi prego, abbiate pietà di me se non commento la partita di domenica contro il Verona: c’è un limite a tutto, anche alla stoica sopportazione di uno stomaco di ferro come il mio! Ma non mi sottrarrò certo all’analisi del momento.

Il Napoli, con trentaquattro punti, lascia alle spalle un girone d’andata sottodimensionato di almeno sei rispetto alle sue reali possibilità. Anche se gli obiettivi societari fossero legati solo ad un piazzamento entro il quarto posto, è indispensabile lasciare il simpatico ma inadeguato Gattuso a far compagnia a tale recente passato, facendo sì che resti da risolvere, ottimisticamente parlando, solo l’altra metà del problema, insito nel rendimento dei giocatori e collegato o meno che sia all’allenatore.

Nel dopopartita, Ringhio è parso aver gettato la spugna, ammettendo la colpa di non essere stato in grado di evitare il reiterarsi di certi errori di interpretazione e comportamento da parte della squadra. E purtroppo, in casi come questo, l’unica strada percorribile è quella delle dimissioni, perché affidarsi all’esonero significherebbe non solo sconfessare la propria dignità di “uomo tutto d’un pezzo”, ma farsi schifare dalla tifoseria anche sul piano squisitamente personale: uno scadimento, questo, che non credo egli meriterebbe.

Subentrare ad un mai troppo condannato Ancelotti, ritrovandosi un anno dopo con la stessa condizione di classifica e, soprattutto, con gli stessi problemi di campo e spogliatoio, impone la necessità di un cambio di passo quanto mai immediato che -sia chiaro- non fornisce al momento alcuna certezza, se non quella del classico scossone per affrontare con piglio diverso il giro di boa.

Viene da pensare: ma se arrivasse un nuovo allenatore, verrebbe rimessa o no in discussione la posizione societaria che non ritiene necessario alcun movimento in entrata, ma solo uno sfoltimento in uscita? Oppure tutto cambi perché nulla cambi?

Comunque sia, speriamo si volti pagina. Subito!