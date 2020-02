Gallinari sigla 24 punti e trascina Oklahoma City nella notte Nba

ROMA (ITALPRESS) – Vittoria di Oklahoma City nella notte italiana della regular-season dell’Nba. Davanti agli oltre 18mila spettatori della Chesapeake Energy Arena, i Thunder rimontano uno svantaggio di -19 e battono per 112-108 i Sacramento Kings, infilando cosi’ il quinto successo di fila. Ottima prestazione di Danilo Gallinari: la 31enne ala di Sant’Angelo Lodigiano termina a referto da top-scorer con 24 punti e 6 rimbalzi in 34 minuti di impiego. Settima affermazione consecutiva per i Los Angeles Lakers, che violano il parquet dei Golden State Warriors per 116-86 con 23 punti di Anthony Davis. Altri risultati: Philadelphia 76ers-New York Knicks 115-106; Indiana Pacers-Portland Trail Blazers 106-100.

(ITALPRESS).