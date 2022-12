GALLETTI SULLA FRANA: SCOPPIA LA POLITICA

Gaetano Di Meglio | Non c’è voluto troppo per accendere la politica locale. Rispettati (almeno!) i funerali ecco che Casamicciola si rianima con i suoi “galletti sulla… frana”. E si accendono i riflettori sulla politica che verrà in primavera a Casamicciola.

La miccia è stata accesa dal sindaco di Lacco Ameno che, come vi abbiamo raccontato ieri, oggi sarà in audizione presso la Camera dei Deputati: “Domani (oggi, ndr) porterò in Parlamento la voce della nostra comunità. Un impegno importante, che onorerò nel rispetto degli ischitani e soprattutto di quanti sono stati colpiti dai tragici eventi. In audizione porterò le richieste di un’isola che necessita di una seria messa in sicurezza, di interventi straordinari contro il dissesto idrogeologico, di fondi per le popolazioni sfollate e per i nostri concittadini che hanno perso le abitazioni.

Mai più lo Stato, con ritardo, dovrà intervenire successivamente a fatti catastrofici: l’impegno, quello serio e non a chiacchiere, deve essere antecedente e non susseguente. Lo sto dicendo da settimane, in tv come ai vertici istituzionali. Anzi, è dal sisma che lo vado sostenendo, ignorato a quanto pare da tutti, se non da pochissimi Uomini di Stato, come il Commissario Legnini. Ora, però, non è più il tempo dei blablabla dei nostri policy makers e della solidarietà politica a parole. Dopo il tempo del silenzio, ora arriva il momento dei fatti, che questo Governo dovrà dimostrare. E domani, nel ringraziare per l’invito in audizione, col Commissario Calcaterra e il Sindaco Del Deo snoccioleremo le vere esigenze e i veri bisogni della nostra comunità: ascoltare i sindaci vuol dire ascoltare l’ente più vicino al cittadino, così da favorire legislativamente non solo le risorse per il territorio ma soprattutto norme concrete che possano “prevenire e non curare”. Noi necessitiamo di interventi seri e strutturali per non piangere più i nostri angeli. L’auspicio è che questa emergenza non finisca mai, nel senso che continui fino alla messa in sicurezza del nostro territorio isolano, così da dare una casa a chi l’ha persa, così da contemplare le vere aspettative e i veri bisogni: mi spaventa molto passare dalla fase emergenziale alla fase ordinaria, e poi precipitare nel dimenticatoio come è già, purtroppo, capitato di vivere in occasione del terremoto del 2017 !! Con questo spirito e questa convinzione partecipo all’audizione di domani”.

A queste parole, risponde Salvatore Sirabella. Un galletto di Casamicciola e non certo un pulcino della politica che, però, si lascia accendere dalla miccia lacchese con le “mani lunghe” su Casamicciola.

“Caro Sindaco – scrive Salvatore -, da cittadino di Casamicciola Terme ti sarei grato se lasciassi la nostra rappresentanza a chi è attualmente deputato ad amministrarci. Domenica scorsa un folto gruppo di cittadini ha colloquiato con la Dott.ssa Calcaterra ed il Commissario Legnini ai quali sono stati trasmessi, a voce, e domattina per iscritto, le problematiche più urgenti da affrontare nel NOSTRO paese e che i Commissari dovranno rappresentare alla Commissione Ambiente. Non è per sfiducia ma dopo le negative esperienze del terremoto e quelle più recenti dell’alluvione, vogliamo che tutti capiscano che i VERI danni e disagi li stiamo sopportando noi popolo di Casamicciola. Tu, quale Sindaco di Lacco Ameno, farai sicuramente bene a rappresentare le Tue esigenze ma, per favore, le cose di Casamicciola lasciale a chi Casamicciola rappresenta”.

Beh, tutto vero tranne che Salvatore Sirabella dimentica che il gruppo nascente in quel di Casamicicola sarebbe capitanato da Annalisa Iaccarino e Susy Capuano. Due che devono ancora rispondere sulla vicenda fondi del terremoto e lasciamo da parte la questione penale che vede coinvolta la Iaccarino con i fondi del CAS. Davvero i cittadini di Casamicciola devono ripartire da chi ha fallito nel passato recentissimo?

Salvatore Sirabella parla di “problematiche più urgenti da affrontare nel NOSTRO paese e che i Commissari dovranno rappresentare alla Commissione Ambiente” e si lamenta di Giacomo. Beh, Salvatore dovrebbe sapere che fino a quando manda avanti Annalisa che viene poi cacciata da Nunzia Piro dagli uffici del Capricho (l’ho io visto in prima persona! ndr) non avrà tanto diritto di parlare.

Ma è anche vero che Salvatore, si potrà rifare domani pomeriggio quando verrà Legnini. E allora vedremo se Salvatore farà il galletto o il valletto….

Nel frattempo, il Sindaco Pascale ci ha affidato un confettino per Salvatore Sirabella: “Lo sa, Salvatore, che sono stato identificato come “soggetto attuatore” per volontà del commissario unitamente ad altri sindaci? Lo sa che il capo di protezione civile nazionale nella sua venuta a Ischia pubblicamente nella CCS ha ringraziato a nome del governo il Sindaco di Lacco Ameno per il lavoro fatto con la Calcaterra con l’invito ad andare avanti accanto a lei? Lo sa che nel Decreto se c’è Lacco Ameno, un motivo ci dev’essere? E, per concludere non crede Salvatore che sarebbe giusto e corretto che a chiedere di farmi da parte sia il popolo di Casamicciola ?”