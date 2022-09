“Galà per la vita”, una serata di grandi emozioni a Forio

Significativo successo per la prima edizione post-pandemia del Festival

Premiati il sindaco Francesco Del Deo e il direttore di Famiglia Cristiana

Don Stefano Stimamiglio. Riconoscimento alla Forio CB. Il toccante

ricordo di Stefano D’Orazio e il coinvolgente concerto di Povia.

La soddisfazione di Gaetano Maschio.

Il “Galà per la vita” a Forio, momento centrale della XII edizione del

Festival della vita ideato e diretto dal Dottor Raffaele Mazzarella e

promosso dalla Centro Culturale S. Paolo odv presieduto da Don Ampelio

Crema ssp, ha registrato una folta presenza di pubblico isolano e di turisti,

che hanno seguito con interesse la parte istituzionale della kermesse ed

applaudito con grande trasporto i momenti artistici presentati, culminati

con il concerto di Povia.

L’elegante balletto presentato dalla “Compagnia della Danza” di Barbara e

Claudia Castagliuolo e l’appassionata interpretazione di “Caruso” da parte

di Elisabetta e Gaetano Maschio, accompagnati al piano dal M. Silvano

Trani, hanno dato inizio ad una serata che si è rivelata di successo sin dalle

prime battute.

Ai saluti istituzionali del sindaco di Forio Francesco del Deo e degli

organizzatori del Festival sono seguite le testimonianze di quanti da anni

seguono questa iniziativa e ne sono divenuti testimonial: il segretario

generale della Fondazione Cattolica Assicurazioni Adriano Tomba, il dott.

Angelo Borrelli, consigliere della Presidenza del Consiglio dei Ministri,

per poi proseguire con il coinvolgente ricordo di Stefano D’Orazio da

parte della moglie Tiziana Giardoni e di Varis Casini, responsabile della

comunicazione radio-televisiva dei Pooh.

Momento centrale della serata la consegna dei due premi vita. Francesco

Del Deo, sindaco di Forio, anche nella qualità di Presidente dell’ANCIM,

ha ricevuto il premio di Ambasciatore del Festival della vita 2022, con la

seguente motivazione: «Per il suo impegno radicato nella valenza

culturale, sociale ed istituzionale, al servizio della collettività, in

particolare delle persone fragili, da sempre priorità del suo operato,

affinché possa contribuire al conseguimento di un benessere condiviso e

partecipato, a sostegno della quotidianità insulare e non solo, credendo

fermamente nel ruolo collaborativo, al fine di migliorare la condizione

esistenziale di ogni essere vivente».

A Don Stefano Stimamiglio, direttore di Famiglia Cristiana, è andato

il Premio Festival della vita 2022 con la seguente motivazione

«Per la sua testimonianza evangelica, contribuendo in modo autentico alla

cultura della comunicazione, rafforzando con la sua opera l’impegno

della Società San Paolo, nel continuare la missione di evangelizzazione

e di divulgazione dei valori cristiani, in una dimensione globale e digitale

che induce ad un costante impegno che svolge con autentica passione ed

etica, anche alla guida del settimanale cattolico Famiglia Cristiana,

nel 90mo anniversario della sua nascita».

Un riconoscimento alla Forio CB Protezione Civile consegnato dal dott.

Mazzarella «per l’impegno profuso nella tutela della Vita mediante

volontari, che quotidianamente dimostrano esemplare senso di

collaborazione contribuendo al conseguimento del benessere dell’intera

collettività».

Un significativo dono del Sindaco Del Deo ai convenuti ha segnato la

conclusione della prima parte, rivelatasi interessante e scorrevole grazie

alla conduzione fluida e gradevole del direttore artistico del Festival della

Vita Gaetano Maschio.

Il Concerto di Povia ha rappresentato il clou rivelandosi un successo,

convincente nella proposta e coinvolgente nelle scelte di repertorio.

L’artista ha reso partecipe il pubblico fino a renderlo emotivamente coinvolto

nella performance, accompagnata fino al termine da vero e proprio entusiasmo.

«Sono molto soddisfatto – ha dichiarato Gaetano Maschio – per

l’accoglienza ricevuta dal Festival della vita, per la positiva pubblicità

derivata alla nostra terra anche a livello nazionale, ma soprattutto per il

messaggio lanciato dal Festival. Di questo sono grato ai miei superiori del

Centro Culturale San Paolo odv, con cui mi onoro di collaborare da più di

dieci anni, che hanno scelto Forio per l’edizione del ritorno post-pandemia,

ed al Comune di Forio per aver patrocinato l’iniziativa. I complimenti

ricevuti in queste ore e gli attestati di stima edificano e spronano ad andare

avanti. La Vita è il Dono più prezioso e festeggiarla assume inestimabile

significato!».