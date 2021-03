Gal Terra Protetta: per Barano 149.500 euro. Ecco i fondi per la nuova piazza di Buonopane

Ugo De Rosa | Buone notizie per il comune di Barano dalla progettualità “Gal Terra Protetta”. Sono stati,infatti, ammessi a finanziamento interventi per ben 149.500,00 euro per il miglioramento (e non solo) della “fruizione pubblica in infrastrutture ricreative e turistiche su piccola scala”.

Nel dettaglio il progetto presentato dal comune di Barano è un ulteriore tassello del grande progetto di riqualificazione territoriale e della sentieristica che sta interessando l’intero territorio comunale, esaltando le grandi ed antiche tradizioni locali.

“Il progetto, molto articolato e strutturato – ci dichiara il vicesindaco di Barano, Raffaele Di Meglio – redatto dai nostri uffici comunali, che ringrazio, comprende anche la riqualificazione del basolato che caratterizza la piazza antistante la storica chiesa di Buonopane e l’installazione di alcuni totem informativi che avranno come fulcro la storia della ‘Ndrezzata e la storia di Barano, una innovazione che ben si collega al grande e colorato pannello che delimita la piazza stessa e che racconta, per immagini artistiche,la storia della nostra antica danza e della nostra terra.”

Coinvolta nell’intervento finanziato dal fondo stanziato dal “Gal Terra Protetta” è anche la sede della ‘Ndrezzata, la danza che identifica l’intera isola di Ischia (e non soltanto Barano) agli occhi di turisti ed appassionati. Un vero tesoro storico e antropologico da conservare, tutelare e trasmettere alle generazione future per non perdere l’interconnessione con le nostre radici.

“L’intervento rientra nel più grande disegno che vede il territorio riqualificato anche e soprattutto attraverso la sentieristica – aggiunge il vicesindaco Di Meglio – costituendone,idealmente, la tappa finale di un itinerario pedonale che i turisti, ma anche i residenti, percorrono nel cuore del nostro territorio entrando in contatto con la nostra anima più vera, quella contadina.”

Una progettualità di ampio respiro, dicevamo, che tocca ampie aree del comune di Barano d’Ischia riqualificandole anche grazie al consolidamento di un unico grande filo conduttore: l’amore verso l’Ambiente e verso la nostra Storia resa sempre più fruibile e accessibile a tutti.