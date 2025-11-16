Gaffe di Sangiuliano sul presidio ospedaliero di Procida

Il viaggio elettorale di Gennaro Sangiuliano a Procida dura poche ore, ma lascia un’eco lunga. L’ex ministro della Cultura, oggi capolista di Fratelli d’Italia a Napoli per le prossime regionali, sbarca sull’isola insieme al ministro della Protezione Civile Nello Musumeci e, una volta ripartito, affida a Facebook le sue considerazioni politiche. Il post, però, incappa in una scivolata che a Procida non passa inosservata.

Sangiuliano scrive che l’isola “merita attenzione e centralità” da parte della Regione, poi denuncia come “scandaloso” che “sia stato soppresso il presidio ospedaliero” e che nel corso degli anni si siano deteriorati i collegamenti marittimi. Un’affermazione netta, in linea con la dialettica da campagna elettorale, ma che si scontra con i fatti. Perché il presidio ospedaliero di Procida non è mai stato soppresso. Da anni se ne discute la funzionalità, la carenza di servizi, l’insufficienza strutturale rispetto al fabbisogno dei residenti e ai picchi turistici estivi, ma la struttura è sempre stata attiva e mai oggetto di chiusura.

Il sindaco “a testa alta” (deluchiano) Dino Ambrosino non lascia correre. La replica arriva sui social con un tono che mescola ironia e irritazione. Ricorda altre celebri sviste dell’ex direttore del Tg2, dalle teorie attribuite a Colombo fino alla Times Square londinese, passando per la riduzione a “250 anni” della storia di Napoli. Poi affonda: “Oggi è sbarcato a Procida e in un sol colpo ci ha soppresso il presidio ospedaliero. Il candidato che dovrebbe rappresentarci in Regione tira fuori una vongola così grave”.

Ambrosino chiude con una domanda retorica che fotografa l’umore dell’isola: “Ma se davvero ci avessero tolto il presidio ospedaliero, noi isolani che ‘meritiamo rispetto’ saremmo rimasti a braccia conserte ad aspettare la sua apparizione?”. Una stoccata che riaccende il tema della sanità nelle isole minori, questione delicata e spesso usata come terreno di scontro politico, ma che per chi vive sul territorio resta un problema concreto, ben lontano dalle semplificazioni elettorali.