Gaetano Pugliese nuovo vicario generale della Diocesi. Giustizia è fatta! A Marco Trani la super parrocchia di Ischia

Il Vescovo ha nominato il nuovo vicario generale della Diocesi di Ischia nella persona del Rev.do Sac. Gaetano Pugliese, già cancelliere vescovile. Il Vescovo ringrazia il Rev.do Sac. Agostino Iovene per il servizio e la dedizione resi alla Chiesa di Ischia nei suoi 8 anni da vicario. don Gaetano Pugliese ha atteso in fiduciosa ubbidienza il suo tempo dopo la retrocessione imposta dai giri di corte e di Vaticano che portarono, poi, alla morte del Vescovo Strofaldi. Il Rev.do Sac. Carlo Mazzella, già vice-cancelliere vescovile, è nominato cancelliere vescovile.

Il Vescovo ha trasferito la sede della parrocchia di S. Maria Assunta in Ischia dal Santuario diocesano di S. Giovan Giuseppe della Croce alla Chiesa Conventuale di S. Antonio, nominando Parroco della suddetta Parrocchia il Rev.do P. Mario Lauro ofm. Il Vescovo Gennaro presiederà il rito d’ingresso del nuovo parroco Sabato 8 ottobre 2022.

Il Rev.do P. Vincenzo Ponticelli ofm è nominato vicario parrocchiale di S. Maria Assunta in Ischia e Rettore della Chiesa di S. Francesco in Forio. Mons. Pascarella ringrazia il Rev.do Sac. Carlo Candido per i 12 anni di ministero presbiterale che ha svolto quale pastore della parrocchia di S. Maria Assunta in Ischia.

Il Rev.do Sac. Giuseppe Caruso, già amministratore parrocchiale di S. Francesco Saverio in Forio, è nominato parroco di tale parrocchia.

Il Rev.do Sac. Marco Trani, già amministratore parrocchiale di S. Ciro M. in Ischia, è nominato parroco della suddetta parrocchia e moderatore dell’unità pastorale di Ischia Porto riguardante le parrocchie di S. Maria di Portosalvo, S. Maria delle Grazie in S. Pietro, e S. Ciro.