Gaetano Colella: «Sul disastro di via Giovanni Mazzella io vi avevo avvertito!»

Salvatore Mattera | Sull’ennesimo disastro di via Giovanni Mazzella a Forio, dove nel giorno di Santo Stefano si è aperta una voragine per il cedimento del muraglione di sostegno a causa delle violente mareggiate, interviene anche Gaetano Colella.

L’ex sindaco non usa mezzi termini e approfitta di questa occasione per togliersi qualche sassolino dalla scarpa, rimastogli dalle passate elezioni, quando venne sconfitto da Franco Regine. Per Colella, in parole povere, era un disastro annunciato e lui aveva avvertito già all’epoca delle conseguenze che sarebbero derivate da un mancato intervento di consolidamento.

Non le manda certo a dire Colella, nel suo consueto stile, rivolgendosi ai cittadini foriani: «Quello che sta succedendo lungo il litorale Giovanni Mazzella l’ho strillato fino a sgolarmi sui palchi della campagna elettorale del 2003 e del 2008 (quando mi presentai come candidato sindaco di Forio) spiegando dettagliatamente cosa avviene sotto il livello stradale e gli interventi urgenti che si dovevano chiedere alla Provincia da realizzarsi con palificazioni e sovrastante solettone di cemento armato.

Dissi allora che tutte quelle risorse che si stavano impegnando per la realizzazione di marciapiedi erano solo e soltanto uno sperpero inutile di danaro pubblico perché quelle opere andavano distrutte sicuramente da ciò che doveva avvenire per la caratteristica del sottosuolo e che oggi sta avvenendo (in effetti furono soldi buttati solo per vincere la campagna elettorale contro il sottoscritto). Invitai il Sindaco di allora a bloccare subito quelle opere relative ai marciapiedi (opere buttate al vento) perchè si doveva spingere prima la Provincia a finanziare un progetto complessivo d’intervento di consolidamento di tutta la Via Giovanni Mazzella. Foriani, allora non mi ascoltaste.

Vi siete divertiti in cabina elettorale bocciandomi ed eleggendo Sindaco il mio avversario (foriani, ma con quel voto non bocciaste Gaetano Colella,bocciaste il vostro Paese, bocciaste Forio). Risultato fu: che se ne sono fottuti tutti quanti di quello che bisognava fare e che io certamente avrei fatto se fossi stato eletto Sindaco. Oggi si sta verificando in maniera drammatica tutto quello che il sottoscritto .preavvisò, perchè era a conoscenza sin dal periodo in cui svolse il ruolo di assessore provinciale, della conformazione del sottosuolo della via di Citara, essendo stato allora protagonista della realizzazione di un notevole tratto di strada in località Palummera e degli studi preventivi effettuati dal Tunnel del Soccorso al Belvedere sopra la Cava dell’Isola. Foriani, io continuo a dire sempre Forza Forio anche mentre voi continuate a divertirvi in cabina elettorale».

In parole povere: ben vi sta perché non mi avete votato e ora vi trovate nuovamente alle prese con il cedimento della strada e tutte le conseguenze.