Gaetano Colella: “Del Deo & co? Vipere comuni”

La politica nazionale non può essere sempre distante da quella locale. Se a livello nazionale si consente a Conte di fare un governo con la Lega e uno con il PD, a Forio non vedo perché non si potrebbe permette a Gaetano Colella si presentare la candidatura di Pasquale Capuano e poi far campagna elettorale con Stani Verde.

Sono i tempi che cambiano. E’ la politica bellezza. E così, dopo la vittoria di Stani Verde e in attesa della sua proclamazione, Gaetano Colella ha rotto gli indugi e, senza pietà, ha sparato a zero su Francesco Del Deo e la sua maggioranza con parole più che chiare: “Non rimpiango il mio passato. Mi dispiace solo di quel tempo perso e buttato via inutilmente, con persone paragonabili a vipere comuni (specie più presente in Italia), con persone subdole, sbagliate, false, bugiarde, ipocrite, con un sorriso finto sempre stampato sulle labbra, CHE SI SONO SERVITE DELLE MIE CONOSCENZE, frutto di una stima personale e politica acquisita negli anni con atteggiamenti umani, disinteressati e leali, PER CAMBIARE SOLAMENTE LE LORO SITUAZIONI PERSONALI. Peccato di non aver aperto gli occhi prima”. Messaggio chiaro e al quale non serve nessuna “esegesi”…