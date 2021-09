G20Spiagge, Forio protagonista della proposta di Legge per “città balneare”

Si é da poco concluso il G20 spiagge a Jesolo, un importante appuntamento annuale che riunisce, in una due giorni di convention e workshop, i comuni balneari più frequentati d’Italia.

Il Comune di Forio é da sempre presente all’evento prendendo parte anche a panel e workshop strategici per il nostro territorio.

“Importante momento di condivisione e confronto sulle tematiche che caratterizzano le “città balneari” – dichiara l’arch. Giampiero Lamonica, Responsabile di Settore del Comune di Forio presente anche a questa edizione – In questa edizione, sintesi di un continuo lavoro pregresso, ha trovato luce la bozza per una proposta di legge per il riconoscimento dello status di Città Balneare. L’amministrazione comunale ha partecipato attivamente ai lavori del network, intervenendo anche con proposte concrete, al panel relativo ai trasporti ed alla mobilità sostenibile con un intervento dell’avv. Alessandro Barbieri.

Il percorso è ancora lungo, ma importanti passi sono stati fatti, rendendo il comune di Forio sempre più attore principale di questo processo.”

Alessandro Barbieri: “Oggi si sono conclusi i lavori della 4^ edizione del G20s.

Dopo un anno e mezzo di pandemia, si è registrato un forte entusiasmo degli aderenti al network relativamente a temi di fondamentale importanza per lo sviluppo delle località balneari e della c.d industria del turismo. Trasporti e mobilità sostenibile, riconversione energetica, demanio e portualita’(anche con riferimento alle concessioni demaniali marittime ad uso turistico ricreativo), fiscalità, blu economy, nuove opportunità offerte alle località balneari dal PNRR, solo alcuni dei temi trattati secondo un dialogo cooperativo e costruttivo in cui si è tenuto conto delle diversità geografiche e socio-economiche delle località interessate, anche con particolare riferimento alle isole minori ed alla loro specificità territoriale.

Ha visto la luce, inoltre, il frutto di anni di intenso lavoro (rallentati ma mai interrotti dalla pandemia) da parte degli aderenti alla rete: ovvero la prima bozza della proposta di legge per il riconoscimento dello status speciale di città balneare per tutte quelle località che rispondano a determinati requisiti di natura socio-economica, di specificità geografica e ricettività turistica.

L’esigenza di tale riconoscimento è funzionale ad attutire (in termini infrastrutturali, ambientali, di sicurezza, ordine pubblico e di mobilità interna) il c.d. effetto fisarmonica dato dalla pressione turistica che subiscono le località turistiche in determinati periodi dell’anno.

Fiscalità, sviluppo sostenibile, ambiente quale valore economico immateriale, deroghe normative in ragione della peculiarità dei luoghi, semplificazione di talune procedure, sono solo alcuni dei punti cardine della bozza di proposta di legge.

Anche se il percorso è ancora lungo è stata aperta una prima porta sul futuro sostenibile delle località balneari.”