FXoro: Un cavallo scuro sul mercato del trading

Nel corso degli ultimi due decenni, internet non solo ha agito come un canale per le persone che si collegano tra loro da tutto il mondo, ma ha anche permesso alle persone di correre dei rischi, di uscire dalle loro zone sicure, di essere innovative e di proporre idee per fare soldi e ottenere fortune. Dalla sua creazione, internet ha superato tutti i limiti e le difficoltà che un individuo si aspetta di affrontare quando avvia un’ impresa nel mondo reale. Una delle maggiori difficoltà è stato il budget e il riconoscimento contro le imprese di livello internazionale.

Come le cose sono peggiorate per il trading online e FXoro ha salvato la situazione

Con internet e il trading online che sta ottenendo così tanto successo, molte persone sono entrati nel trading online con la speranza di farne la loro principale fonte di reddito e sono disposti a spendere i loro risparmi di una vita in investimenti per ottenere guadagni adeguati. Con tanta domanda, sono nate centinaia di agenzie di intermediazione che hanno fornito servizi alle persone e le aiutano ad aumentare i loro guadagni. Con il tempo, tuttavia, queste agenzie di intermediazione sono diventate avide, volendo solo che i loro clienti spendessero solo il loro denaro con zero profitti. Questo ha generato malcontento tra molti individui che hanno iniziato a perdere fiducia e fiducia nei traffici online.

Leggere: La legislazione sulla privacy potrebbe rivelarsi una benedizione sotto mentite spoglie per i crypto

Questo è il momento in cui FXoro è spuntato come un broker che era determinato a mantenere la fama e la fiducia che i broker di trading online avevano perso negli ultimi dieci anni. FXoro concentrò la sua attenzione nel fornire ai propri clienti un ambiente user-friendly, competitivo, educativo, di apprendimento e di cura, migliorando la loro esperienza di trading e dando loro la possibilità di prendere le decisioni di trading in modo autonomo.

Tipi di conto esclusivi che FXoro ha introdotto

Sebbene la maggior parte dei broker offra più di 5 o 6 tipi di conti di trading, richiedendo depositi del valore di migliaio di dollari o di euro, FXoro ha mantenuto la situazione piuttosto lineare fornendo agli investitori due conti di trading (opzioni):

Conto Spread fissi

Negli spread fissi, gli investitori possono stare tranquilli durante il trading di qualsiasi attività, poiché gli spread rimangono sempre fissi e questo non cambia mai, non importa quale sia la volatilità osservata nei mercati di trading. Gli investitori possono usufruire della leva fino a 1:400, sono in grado di ottenere margini pieni e possono ottenere assistenza dal servizio clienti di FXoro 24/5.

Conto Spread galleggiante

Nei conti a spread galleggianti, gli investitori possono negoziare con spread che possono arrivare fino a 0,3 pips, il che dipende totalmente dall’asset che si sta negoziando e dalla volatilità che si sta osservando nel mercato di negoziazione per quel particolare asset. L’investitore può usufruire della stessa leva fino a 1:400, spread pips di 1,2, stop out al 25%, non paga alcuna commissione e si avvale di un servizio di assistenza clienti 24 ore su 24, 5 giorni su 5.

Conto islamico

Il conto islamico è una funzione unica aggiunta sia ai conti a spread fissi che a quelli a spread galleggianti. Principalmente indicato come un conto privo di swap, fornisce agli investitori musulmani l’opportunità di operare secondo le regole della Sharia dove non vi sono spese di swap o interessi contro le posizioni notturne, così come non vi è alcuna variazione degli spread.

Varietà di titoli di trading che FXoro offre

Al fine di garantire che gli investitori abbiano abbondanza di strumenti di trading per aumentare le loro possibilità di realizzare profitti e guadagni, FXoro ha creato una delle attività più uniche e redditizie:

Il primo della lista è il Foreign Exchange (principalmente conosciuto come Forex) che si occupa della vendita e della compravendita di coppie di valute estere. Gli investitori possono scegliere tra oltre 70 coppie di trading e guadagnare utili acquistando e vendendo valute a seconda della volatilità.

Poi vengono le materie prime che offrono una varietà di materie prime naturali acquisite attraverso l’agricoltura, l’estrazione mineraria o la trivellazione. Queste risorse possono poi essere comprate e vendute nei mercati di trading delle materie prime per guadagnare profitti.

A seguire ci sono gli indici che comprendono il valore collettivo degli asset di un gruppo di aziende appartenenti a un particolare settore, paese o continente. Gli investitori possono selezionare un indice tra centinaia di indici e guadagnare profitti sia con posizioni elevate che con posizioni basse.

Ultimo ma non per questo meno importante è il Crypto-Currencies che si occupa dell’acquisto, della vendita e dello scambio di valute elettroniche che sono disponibili nei mercati di negoziazione delle valute elettroniche. Queste valute sono decentralizzate, il che le rende estremamente sicure per il trading e per realizzare profitti facendo chiamate di acquisto o di vendita in base alla loro volatilità.

La piattaforma di trading esclusiva di FXoro

FXoro l’ha messa fuori gioco fornendo ai propri investitori una delle piattaforme di trading più uniche e all’avanguardia, nonché l’interfaccia conosciuta come MetaTrader 4. Questa piattaforme è nota per la sua funzionalità di esecuzione user-friendly, intuitiva e con un singolo click. Inoltre, MetaTrader 4 offre una varietà di grafici, ultime notizie, funzionalità di trading algoritmico e molte altre caratteristiche per portare l’esperienza di trading degli investitori ad un livello superiore.

Inoltre, FXoro ha inserito la sua piattaforma MetaTrader 4 in Browsers, Android & IOS in modo che gli investitori possano fare trading da qualsiasi luogo e senza essere legati ad un unico sistema operativo.

Sistema educativo di FXoro

Per soddisfare la richiesta del loro obiettivo primario, FXoro ha introdotto il suo programma educativo che comprende un corso di base che si è dimostrato vantaggioso per gli investitori che sono nuovi nel business del trading e che devono ancora prendere familiarità con le tendenze del trading, i trucchi e le manovre in modo da poter iniziare a fare trading e ottenere profitti. Il secondo programma è il corso di approfondimento che viene sviluppato per gli investitori che sono esperti e conoscono bene le basi del trading e vogliono saperne di più per aumentare i loro guadagni.

Un’altra novità unica nel programma educativo di FXoro sono gli e-book che sono disponibili per i clienti registrati che possono passare e familiarizzare con la storia del trading.

Inoltre, gli utenti possono partecipare ai webinar online dove gli investitori di tutto il mondo si riuniscono per condividere le loro esperienze di trading buone e cattive.

Assistenza clienti di FXoro 24 ore su 24, 5 giorni su 5

Indipendentemente dal problema o dalla problematica, gli investitori di FXoro possono essere certi di potersi sempre rivolgere all’assistenza clienti di FXoro 24 ore su 24, 5 giorni su 5, che sono altamente esperti e professionisti nel loro campo e vi forniscono le soluzioni migliori e più tempestive.

Perché fare trading con FXoro?

Che siano nuovi o con esperienza, FXoro si propone di fornire un ambiente educativo, di formazione, di cura, di facile utilizzo e competitivo ai propri investitori con l’obiettivo di renderli capaci di prendere le proprie decisioni e di diventare mentori per la prossima generazione che avrà bisogno di aiuto nel settore del trading. FXoro ha creato programmi educativi, una varietà di strumenti di trading, conti di trading unici, una piattaforma di trading allo stato dell’arte e un team di supporto in tempo reale altamente capace. Tutte queste strutture sono l’obiettivo primario di FXoro dove gli investimenti sono di secondaria importanza. Pertanto, è estremamente vantaggioso per gli investitori poter scegliere il broker che si prende cura di loro così come dei loro beni.

Non scegliere se non sei paziente abbastanza

Indipendentemente dal bene o dal tipo di conto, il punto fondamentale nel business del trading è che il rischio di perdere tutto in questo settore è sempre parallelo al fare fortuna. Talvolta, un investitore deve sostenere perdite minori, ma ciò che lo aspetta dietro l’angolo sono i profitti. Se però non si considera abbastanza paziente da sopportare anche la minima perdita, allora sarebbe saggio cercare una fonte di reddito diversa.