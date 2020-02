Futsal Barano vince contro la compagine del Marigliano

Al Centro Sportivo Barano, in una giornata dall’aria primaverile, va in scena la prima gara di ritorno del girone C che vede la compagine baranese ospitare il Marigliano. Pronti via ed i padroni di casa partono forte con Luigi Lubrano che al 6′ porta in vantaggio i suoi con una bella azione manovrata.

Neanche il tempo di riprendere il gioco e la Futsal raddoppia ancora con il proprio capitano Luigi Lubrano (2-0). Gli ospiti non ci stanno ed al 9’ accorciano le distanze (2-1). La Futsal, dopo aver subito il gol, riprende a macinare gioco e al 16’ Benito Farina porta di nuovo i suoi sul doppio vantaggio (3-1). Poco dopo ci riprova lo stesso Farina dalla distanza con la palla che sembra aver varcato nettamente la linea di porta, ma non è dello stesso parere il direttore di gara che, nella ripartenza avversaria, fischia un fallo a favore degli ospiti mandandoli a tiro libero grazie al quale il Marigliano accorcia nuovamente le distanze (3-2). Gli aquilotti hanno fame di vittoria e reagiscono con forza al torto arbitrale subito, siglando ben tre reti negli ultimi cinque minuti della prima frazione con il trascinatore Christian Radja Di Costanzo, il capitano Luigi Lubrano, che timbra il cartellino per la terza volta, e con Antonio Lubrano (6-2). Il secondo tempo inizia con i ragazzi di mister Di Scala che allungano ancora grazie ad Enrico Di Meglio imbeccato da capitan Lubrano (7-2), che si ripete al 3’ siglando la sua doppietta personale (8-2). Il Marigliano prova a riaprire la partita al 6’ (8-3). Botta e risposta ed all’8’ Enrico Di Meglio, su calcio di rigore, sigla rete del 9 a 3. Al 10’ il Marigliano accorcia nuovamente (9-4). È Frank Di Iorio in ripartenza a siglare la rete del 10 a 4 a cui fa da eco, pochi secondi dopo, Antonio Lubrano (11-4). Al 17’, al posto della saracinesca Giuseppe Di Meglio, esordisce tra i pali, con la sua nuova maglia, Salvatore Di Iorio che si fa trovare prontissimo in due occasioni create dagli ospiti. I baranesi scendono di ritmo, lasciando spazio agli avversari che si portano prima sull’ 11 a 5 e poi sull’ 11 a 6. La Futsal Barano non ci sta e capitan Luigi Lubrano firma il poker personale portando il risultato sul 12 a 6. Il Marigliano, in una delle ultime sortite offensive, trova la rete del definitivo 12 a 7. A fine gara, il dirigente Giovan Giuseppe Mazzella fa i complimenti a suoi. “Avevamo diversi infortunati illustri, ma siamo riusciti a non far sentire la loro mancanza con una vittoria che ci riporta terzi in classifica dopo la sconfitta esterna con il Paradiso Acerra nella quale non tutto è andato per il meglio. Con la dirigenza del Marigliano c’è un ottimo rapporto e dopo la nostra trasferta in cui siamo stati accolti meravigliosamente, oggi è stata un’altra giornata all’insegna del buon calcio e delle buone relazioni”.

Futsal Barano 12 Marigliano Sporting Club 7

Salvatore Di Iorio, Giuseppe Di Meglio, Enrico Di Meglio, Francesco Di Iorio, Benito Farina, Luigi Lubrano Lavadera, Antonio Lubrano Lavadera, Emanuele Lubrano Lavadera, Giancarlo Lubrano Lavadera, Christian Di Costanzo, Francesco Amedei.Dirigente ufficiale: Diego Di ScalaDirigente accompagnatore ufficiale: Ermenegildo Lubrano LavaderaDirigente accompagnatore: Giovan Giuseppe Mazzella

Giovanni Varchetta, Domenico Monda, Gabriele Mautone, Gennaro Velotto, Francesco Imparato, Francesco Velotto, Daniel GulDirigente ufficiale: Ciro MattielloDirigente accompagnatore ufficiale: Salvatore Napolitano

Reti: Luigi Lubrano (4), Enrico Di Meglio (3), Antonio Lubrano (2), Benito Farina, Christian Di Costanzo, Francesco Di Iorio (FB), Domenico Monda (2), Francesco Imparato (5) (MSC)

Ammonizioni: Christian Di Costanzo (FB), Francesco Imparato, Gabriele Mautone (MSC)