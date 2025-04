Furto tragicomico a Ischia: ladro cade con lo scooter rubato e viene preso

Sembrava la scena di un film comico, invece è tutto vero. Nella notte tra sabato e domenica, ad Ischia, un ladro pasticcione ha rubato uno scooter ma la sua fuga si è conclusa rovinosamente… sull’asfalto! Il protagonista, di cui non sono ancora note le generalità, aveva messo le mani su un’Honda SH grigio, sparito nel cuore della notte. Subito scattato l’allarme, le forze dell’ordine si erano messe sulle sue tracce.

Il colpo di scena poco dopo: mentre cercava di raggiungere il porto a bordo dello scooter rubato, all’altezza della bretella di collegamento in via Baldassarre Costa, il ladro è caduto rovinosamente. Secondo una prima ricostruzione, un automobilista fermo al lato della strada avrebbe aperto lo sportello all’improvviso, centrando in pieno il fuggitivo e facendolo volare a terra.

Ferito e impossibilitato a scappare, il ladruncolo è stato subito soccorso e… smascherato! Privo di documenti e reticente davanti alle forze dell’ordine, è bastato poco agli agenti per capire tutto.

Per uno scherzo del destino, poco prima delle 9,00, nei pressi del luogo dell’incidente, era in servizio anche una pattuglia della Polizia Municipale che ha subito identificato l’uomo e segnalato il tutto alla Polizia di Stato, già sulle sue tracce da ore. Sul posto, per completare l’intervento, sono arrivati anche i Carabinieri.

Una notte da dimenticare… per chi voleva fare il furbo ed è finito invece dritto in un guaio più grande!