Furto nel bar del sindaco, sfregio al cuoredi Ischia. Colpo nella notte a “La Dolce Sosta”

Continua la scia di furti a Ischia. Dopo mesi di pausa, dallo scorso agosto, quando erano stati presi di mira il “Bagno Muga”, la “Colombaia”, il “Bagno Mario” e il “Tropical” ai Maronti e il negozio di Michele Scotto D’Abusco ad Ischia, i soliti “ignoti” sono tornati a colpire. E questa volta il bersaglio è un obiettivo altamente simbolico, più che redditizio: il bar del sindaco Enzo Ferrandino, “La Dolce Sosta”, sul corso Vittoria Colonna.

Un furto che, per dinamica e bersaglio, ricorda in versione locale il recente caso del Louvre a Parigi, non certo per il valore del bottino ma per il significato del luogo violato. Nella notte tra mercoledì e giovedì il ladro, lo stesso che ha imperversato durante l’estate, è entrato in azione nel cuore del centro cittadino, in una serata di inizio novembre che sulla carta avrebbe dovuto essere tranquilla.

Secondo una prima ricostruzione, il malvivente si è introdotto nel locale eludendo il sistema di allarme che, per un malfunzionamento, non si è attivato forzando la porta di ingresso. Un dettaglio che ha reso il colpo ancora più beffardo, anche perché l’intera azione è stata immortalata dalle telecamere di videosorveglianza, esattamente come accaduto in altre occasioni. Immagini nitide, volto e movimenti riconoscibili, modalità d’azione sovrapponibili a quelle dei mesi scorsi.

Il bottino, in sé, non è da “colpo dell’anno”: un piccolo “tesoretto” in monete e alcune apparecchiature elettroniche. Molto più pesante è invece il valore simbolico e il segnale che arriva alla comunità. Se si può colpire in pieno centro, in un locale noto e riconducibile al primo cittadino, cosa resta davvero al sicuro?

Le indagini sono partite subito e, a detta di chi sta lavorando sul caso, non c’è molto da “scoprire” in senso stretto: i fotogrammi raccontano più di tanti verbali. L’amara verità, che in casi come questo fatica ad essere accettata, si chiama però codice penale. Senza la flagranza del reato non scatta l’arresto, e anche in presenza di un’identificazione certa del responsabile, tra garanzie procedurali, tempi del processo e tipo di reato contestato, la prospettiva di una pena realmente efficace è tutt’altro che scontata.

Per questo, più che una vicenda di cronaca nera, l’episodio del furto a “La Dolce Sosta” diventa la punta di un iceberg fatto di frustrazione, senso di impotenza e sfiducia. La frustrazione di chi subisce danni economici e morali, investe in sicurezza, si affida alle telecamere e poi scopre che, nonostante i video e le prove, il margine d’intervento concreto resta limitato. E la beffa finale è doversi abituare all’idea che, nelle incombenze quotidiane, tra una commissione e un caffè, possa capitare di ritrovarsi faccia a faccia con chi, poche notti prima, è entrato nel proprio locale svuotando casse e cassetti, per poi tornare a girare liberamente per le strade della stessa città.