Furto con scasso da Picasso Barberia: si cerca il ladro. Carabinieri hanno già impronte e abiti

Vigilia di Natale con rapina ad Ischia. Nella notte prima del 24 dicembre da Picasso, il salone della Piazzetta San Girolamo ad Ischia si è verificata una rapina.

“Picasso Hair&Beauty è stata oggetto – lo denuncia ufficialmente lo staff di Picasso sulla propria pagina facebook -, la notte scorsa, di un furto con scasso all’interno del salone della Barberia di via Ferrante d’Avalos 5. Della questione se ne sono immediatamente occupati i Carabinieri della stazione di Ischia, coordinati dal luogotenente Michele Cimmino – mettendo sul campo tutte le forze possibili. La proprietà e tutti i suoi collaboratori sono profondamente colpiti da questo triste evento. Ringraziamo tutte le persone che si sono preoccupate dell’accaduto e ci hanno contattato per sincerarsi della situazione. La nostra attenzione è al momento rivolta ai nostri clienti e alle loro esigenze.

I saloni resteranno aperti proprio per questo e nessun appuntamento sarà rinviato.

Stasera festeggeremo comunque. Le priorità nella vita sono altre. Buon Natale a tutti “

Sulle indagini, partite velocemente, si sa che i militari di Cimmino sono già sulle tracce del malvivente che ha colpito il salone nella notte perchè in possesso sia delle impronte sia di diverse immagini registrate dagli impianti di videosorveglianza presenti in zona.