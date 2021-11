Furto allo zio, la Procura non si arrende e procede al sequestro di telefonini, pc e della Fiat Panda

Paolo Mosè | Il sostituto procuratore della Repubblica Maria Cristina Ribera non si è arresa di fronte alla decisione del giudice per le indagini preliminari di Napoli Marco Giordano, che ha rigettato la richiesta di sequestro della Fiat Panda intestata alla indagata K.A. Anzi, è andata ben oltre. Dalla lettura del decreto di sequestro preventivo soprattutto delle somme di denaro sottratte al legittimo intestatario del conto corrente presso l’istituto Ubs svizzero, il magistrato inquirente ha ordinato ai carabinieri della Stazione di Ischia di procedere alla perquisizione. Delle abitazioni, dei luoghi di loro pertinenza e abitualmente frequentati ed anche dei veicoli che hanno l’abitudine di avere costantemente nella loro disponibilità. Anzi, ha picchiato ancor più duro. Ha ordinato in questa fase il sequestro della Fiat Panda di proprietà della donna ed acquistata nell’arco temporale del trasferimento della somma di 12.000 euro, parte di ciò che è stato illecitamente sottratto a suo zio. Nei confronti di tutti e tre gli indagati è stato altresì deciso il sequestro dei computer, dei telefonini ed ogni altro mezzo utile per comunicare o ove possono essere custodite informazioni utili a scoprire ulteriori elementi che possono cristallizzare ancor di più la tesi accusatoria.

ACCELERAZIONE NELL’INDAGINE

Il sostituto procuratore intende accelerare al massimo, accorciando i tempi, per giungere alla definizione di questa inchiesta, che ormai si trascina dal 2018, quando la vittima si accorse che il suo conto era stato alleggerito per complessivi 162.000 euro. Ed era la somma che si sperava di poter recuperare con questa iniziativa dell’autorità giudiziaria, fino a questa fase. Ma non è andata così. I carabinieri sono riusciti soltanto a “restituire” parte di ciò che è stato sottratto, nella misura di 39.000 euro. Il resto? Una bella domanda, alla quale gli investigatori intendono trovare una risposta. Conoscere esattamente dove sono finiti gli altri 123.000 euro.

Andando all’“assalto” dei conti correnti intestati ai tre indagati e ciò che è stato rinvenuto nelle abitazioni, il dato contabile appare troppo esiguo. Questo risultato va in qualche modo a spiegare quest’ultima iniziativa dell’ufficio del procuratore della Repubblica, che ha tutta l’intenzione di riconsegnare all’avente diritto l’intera somma, che è parte di un sacrificio lavorativo della vittima, allorquando si era trasferito in Svizzera rimanendo oltre dieci anni a lavorare, riuscendo a risparmiare depositando ciò che aveva presso l’istituto elvetico. Non sarà un’operazione facile. Ma resta comunque inalterata l’indagine che solleva una serie di contestazioni nei confronti di coloro che ne sono coinvolti. Inoltre è stato già predisposto dal sostituto Ribera l’interrogatorio degli indagati per ottenere dalla loro viva voce cosa hanno da riferire in ordine alle accuse a loro mosse.

Spiegare quale era il rapporto che intercorreva tra i vari soggetti, tra cui anche due personaggi che vivono stabilmente in Svizzera e che sono stati i primi ad “usufruire” della cospicua somma di denaro sul proprio conto corrente. E’ stata la prima operazione posta in essere da V.P., che è l’ideatore e il maggior sospettato del furto. Sottraendo le due chiavette che erano chiuse in cassaforte, che è riuscito ad impossessarsene e compiere le operazioni on-line con più spostamenti di cifre in favore dei due residenti svizzeri, suoi complici. Questi a loro volta hanno posto in essere ulteriori operazioni per il trasferimento della medesima somma fino ad essere interamente nelle disponibilità degli attuali indagati. Una volta che il denaro è stato recapitato presso istituti italiani e presso l’ufficio postale.

ROTTURA TRA I DUE CONVIVENTI

Si sospetta che comunque tutta l’operazione sia stata condotta interamente da V.P., perché oltre a gestire il conto dello zio acquisito, si sarebbe assicurato di avere tutte le coordinate e le chiavette necessarie dei due conti intestati agli amici “svizzeri”, per poi procedere alle successive operazioni. E’ quanto ritengono sia accaduto, con gli inquirenti impegnati a scavare a fondo per recuperare l’intero capitale trafugato.

Si è appreso inoltre che nel frattempo i rapporti tra i due conviventi si sono fortemente raffreddati, tanto da innescare una dura contrapposizione che è scaturita con una denuncia da parte di V.P. nei confronti della sua ex compagna K.A., la quale risulterebbe essere imputata dinanzi al tribunale, accusata di aver posto in essere una serie di episodi aggressivi in danno del compagno e tali da provocare qualche piccolo danno fisico. Da qui l’ipotesi di lesioni. Stando così i rapporti, è probabile in questa fase che qualcuno dei contendenti non si avvalga della facoltà di non rispondere dinanzi agli inquirenti dell’Arma.

Preferendo raccontare ciò che è a sua conoscenza e probabilmente scaricare sull’altro o sull’altra le maggiori colpe di ciò che è accaduto. Conoscere soprattutto chi è stato l’ideatore e il materiale esecutore di un qualcosa che fino ad ora non si era mai registrato sul territorio isolano. Per i soggetti partecipanti e i rapporti familiari abbastanza stretti.

LE SOCIETA’ DELL’INDAGATO

Come abbiamo detto ieri, la Procura ha ritenuto che parte della somma incassata dalla donna sia servita per consegnare la caparra per l’acquisto della Fiat Panda. Ragionamento che invece il giudice per le indagini preliminari ha affermato che questa tesi non trova sostegno negli accertamenti che ne sono seguiti.

E’ probabile che ne vedremo delle belle in futuro. Con qualche possibile colpo di scena. Di quali dimensioni è presto per dirlo. E’ necessario verificare in questa fase la volontà di assumere un atteggiamento collaborativo da parte di uno o più indagati. Di fronte ad elementi già acquisiti che lasciano poco spazio eventualmente per dichiararsi fuori dal furto e dal riciclaggio del denaro, nonché dalla violazione al sistema informatico. Tutto il materiale che è stato successivamente sequestrato è ora al vaglio degli inquirenti. Nella ricerca delle memorie soprattutto dei cellulari, dei computer, per scoprire eventuali collegamenti via internet per preparare prima il colpo e poi gestire ciò che maldestramente è stato sottratto. I difensori stanno valutando se presentare o meno istanza al tribunale del riesame. Affinché possa essere restituito ciò che è stato sottoposto a sequestro. In modo particolare i 39.000 euro che nella maggior parte è stata sequestrata a colui che ha più elementi a sostegno dell’accusa. Per la procura della Repubblica quei soldi sono in buona parte riferibili ai 162.000 euro che si sono volatilizzati. Una tesi fortemente contrastata dalla stessa difesa, che riferisce già da adesso che quei soldi sono frutto dell’attività di alcune società che fanno capo all’indagato e che non hanno alcuna attinenza con il furto compiuto. Anzi, si sostiene che V.P. non sia affatto in qualche modo coinvolto né come ideatore, né come sostenitore, né come beneficiario. Bisogna vedere in futuro cosa accadrà.

TUTTI I TRASFERIMENTI DI DENARO

E’ necessario per chi non ha seguito questa ennesima vicenda isolana conoscere analiticamente quali sono le accuse che vengono rivolte al maggiore indiziato, il quarantenne V.P., nei confronti del quale il pubblico ministero contesta innanzitutto il reato di furto. Su quali basi? Secondo la ricostruzione dei carabinieri che hanno lavorato dal 2018, data della denuncia, e fino a qualche mese fa, questo imprenditore sarebbe riuscito ad impossessarsi delle chiavette necessarie per entrare nel sistema bancario dell’Ubs Switzerland per procedere alla operazione di “traghettamento” della somma di denaro che la vittima ha lamentato essere spartita.

Questo tipo di attività sarebbe stata possibile dato che la cassaforte ove erano custodite le chiavette per entrare nel conto corrente era presso l’abitazione del padre della sua ex compagna ed attuale indagata. Questa è stata la premessa fondamentale per poi procedere ad ulteriori attività, questa volta di “ingegno” finanziario. L’aver manipolato on-line sedendosi dinanzi ad un computer ha violato un altro articolo del codice penale, aver violato abusivamente il sistema informatico. Questo gli ha consentito di avere libero accesso e di superare tutti quegli ostacoli, tra cui la password, per l’accesso tranquillo. Infine, questo stesso personaggio, in accordo con altri due soggetti, un italiano e un rumeno residenti in Svizzera, dopo essersi introdotto abusivamente nel conto dello “zio”, avrebbe portato a compimento numerose operazioni effettuando una serie di bonifici. Due bonifici da 52.000 euro, che sarebbero transitati sul conto corrente del complice rumeno in Svizzera, e un successivo bonifico di 27.000 e 25.000 euro. E ancora non ha lasciato all’asciutto il complice rumeno residente a Forio, e quindi suo concittadino, al quale avrebbe versato una somma di 15.000 euro su una carta Postepay. Successivamente ne avrebbe confezionati ben cinque, di bonifici, di 20.000 cadauno, per un totale di 100.000 euro in favore del compare italiano residente in Svizzera. Per poi procedere ad ulteriore trasferimento di denaro con le medesime modalità.

L’ACCUSA DI RICICLAGGIO

Rimanendo le altre due posizioni, di V.I.C. di nazionalità rumena, e di K.A., isolana ed ex compagna del maggiore indiziato, c’è la contestazione di riciclaggio di denaro di provenienza illecita. Quest’ultima operazione è strutturata con l’invio dei 15.000 al rumeno, il quale ricevuta l’intera somma sulla sua carta Postepay agenzia di Forio, in tempi rapidi sottoscriveva due vaglia circolari postali di 6.000 cadauno, che sono finiti sul conto corrente di K.A. con la causale “emissione acquisto auto”. Contemporaneamente il rumeno ritirava la rimanente somma di 3.000 euro, che finivano in tasca. Necessari per le spese correnti. E il cerchio in qualche modo si è chiuso, seguendo il percorso telematico che ha consentito di movimentare il denaro da un punto all’altro. Ma poi quel denaro in qualche modo è sparito come d’incanto.

Il pubblico ministero Ribera vuole innanzitutto conoscere dalla viva voce dei protagonisti che fine hanno fatto i 100.000 euro trasferiti sul conto del rumeno in Svizzera e gli ulteriori 52.000 euro finiti sul conto corrente dell’italiano complice residente in Svizzera. Una bella domanda, che difficilmente spontaneamente i protagonisti cercheranno di fare chiarezza. Ora è il momento del silenzio. E’ demandato agli inquirenti dare la risposta e valutare quali sono state le determinazioni delle autorità svizzere che hanno indagato i due complici residenti e che sono stati i primi beneficiari a ricevere cospicue somme di euro. Nei loro confronti, a quanto pare, la magistratura giudicante si è già pronunciata con sentenza di condanna.