Furto alla Dolce Sosta, denunciato a piede libero per furto aggravato il “solito”

Un colpo nel cuore di Ischia, una denuncia e un ritrovamento che chiude il cerchio. Dopo giorni di indagini serrate, i carabinieri della Compagnia di Ischia, guidati dal capitano Giuseppe Giangrande, sono riusciti a risalire all’autore del furto avvenuto nella notte al bar “La Dolce Sosta” di corso Vittoria Colonna. Il locale, noto punto di ritrovo nel centro cittadino, era stato violato nei giorni scorsi con un’azione rapida e silenziosa che aveva fruttato un bottino di oltre 11mila euro in contanti e sei tablet in uso allo staff.

L’episodio aveva destato forte clamore non solo per il danno economico, ma per il valore simbolico del bersaglio: il bar del sindaco Enzo Ferrandino, nel cuore commerciale di Ischia, in una zona considerata tra le più sicure dell’isola. Da subito, i militari del Nucleo Operativo, coordinati dal luogotenente Sergio De Luca, hanno avviato una fitta attività investigativa, analizzando le immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti lungo il corso.

Il dettaglio decisivo è arrivato proprio da quei fotogrammi: un tatuaggio sull’avambraccio destro – due teschi e delle scritte – e un altro sul dorso della mano, un asso di picche. Segni inconfondibili che hanno permesso agli investigatori di restringere il campo e identificare in breve tempo un 26enne ischitano, già noto alle forze dell’ordine.

Il blitz è scattato in uno stabile abbandonato di via Terme, dove l’uomo aveva trovato rifugio. Lì i carabinieri hanno rinvenuto parte della refurtiva: diversi blister di monete, buste contenenti denaro contante per circa 5mila euro, e soprattutto i sei tablet sottratti dal locale. Tutto il materiale è stato sequestrato e poi restituito al titolare del bar.

Il 26enne è stato denunciato a piede libero per furto aggravato.

Con la denuncia e il ritrovamento, la vicenda del furto alla “Dolce Sosta” sembra chiudersi, almeno sul piano giudiziario. Ma resta aperta la riflessione sulla sicurezza nel centro di Ischia, dove anche un locale simbolo può diventare, in una notte, terreno di caccia per la microcriminalità.