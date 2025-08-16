FURIA OMICIDA DI FERRAGOSTO: LA STRAGE DEL CUOTTO

L’isola è sotto shock dopo la strage avvenuta nel pomeriggio di oggi in via Provinciale Panza. Antonio Luongo, 69 anni, nato a Napoli, ha aperto il fuoco contro la sua ex moglie Lyudmyla Velykgolova, 42 anni, di origine ucraina, il compagno di lei Nunzio Russo Spena, 48 anni, nato a Napoli, e la madre Zinoviya Knihnitska, 63enne ucraina.

Russo Spena e Knihnitska sono stati uccisi sull’asfalto, davanti a decine di automobilisti bloccati nel traffico. Velykgolova è stata inseguita lungo un viottolo che collega l’ingresso dell’Hotel Parco Maria con la zona del Cuotto e raggiunta da diversi colpi: è ricoverata in prognosi riservata all’ospedale Rizzoli di Lacco Ameno.

Dopo la strage, Luongo ha rivolto la pistola contro sé stesso: è morto durante il trasporto in ospedale. Le indagini sono condotte dai carabinieri della compagnia di Ischia, coordinati dal capitano Tiziano Laganà, con il supporto del Nucleo Operativo e Radiomobile guidato dal luogotenente Sergio De Luca.