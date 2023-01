Furgone si ribalta, conducente illeso

Sulla via Lacco Fango per cause e dinamiche tutte da chiarire si sono scontrati una auto e un furgone tre ruote. Il furgone si è ribaltato su un fianco. Miracolosamente illeso il conducente dell’auto ed i suoi occupanti, cosi come il guidatore del tre ruote. Sul posto il 118 e i vigili urbani di Lacco Ameno. Il ferito è ricorso alle cure mediche.

Il primo intervento ad opera dei sanitari del servizio ambulanze. Sulla vicenda è stato aperto un fascicolo. Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto l’uomo alla guida del furgone aveva parcheggiato il veicolo a margine del marciapiedi e poi era sceso per chiudere il cancello di una sua proprietà. L’auto sopraggiunta sulla via, per cause al vaglio, ha centrato in pieno il mezzo fermo, ribaltando lo su di un fianco.