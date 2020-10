Furgone a 9 posti: tutti i vantaggi del noleggio

Un furgone da 9 posti è un mezzo particolarmente funzionale, che si adatta a diversi usi ed esigenze, poiché può ospitare un ampio numero di persone, riservando anche uno spazio per il trasporto di bagagli ed oggetti personali.

Per quanto riguarda i privati, risulta particolarmente indicato in occasione di spostamenti di piccole comitive o gruppi familiari per vacanze, feste ed eventi, mentre la richiesta da parte delle imprese si concentra soprattutto in occasione di trasferte di lavoro.

A prescindere dal contesto, quando si ha la necessità di usufruire di questo veicolo per un determinato arco di tempo è possibile servirsi delle proposteNoleggio Furgoni da 9 Posti delle ditte specializzate, che mettono a disposizione dei clienti soluzioni affidabili, sicure ed efficienti.

Perché conviene noleggiare un furgone da 9 posti

Noleggiare un pullmino 9 posti può essere davvero conveniente, in quanto presuppone una serie di vantaggi, in termini di tempo e denaro risparmiato.



Ciò è possibile grazie al canone fisso proposto, che comprende diversi servizi legati alla gestione del mezzo a carico della ditta, come per esempio la manutenzione ordinaria e straordinaria del mezzo, qualora necessaria.

Altri servizi normalmente compresi sono le revisioni e i rinnovi ATP, il bollo, la sostituzione degli pneumatici. Inoltre, si può ricevere assistenza in caso sinistro, soccorso stradale compreso.

In ogni caso, come anticipato, per essere sicuri di scegliere la soluzione migliore, è importante affidarsi esclusivamente a realtà specializzate del settore, come per esempio Giffi Noleggi, che vanta un’esperienza di oltre vent’anni e una presenza capillare su tutto il territorio nazionale.



La ditta propone servizi di noleggio furgone 9 posti sia a breve termine che a lungo termine a costi contenuti, mettendo a disposizione la possibilità di effettuare la prenotazione direttamente online, sul proprio portale ufficiale.

Le tipologie di noleggio disponibili per un pullmino 9 posti

La durata del noleggio di un furgone a 9 posti, così come quello di altri veicoli, può essere a breve o a lungo termine.

La prima modalità viene scelta soprattutto per incombenze e impegni di durata ridotta, prevede la stipula di un contratto giornaliero, che può coprire l’arco di tutta la giornata così come un numero ridotto di ore, a seconda delle necessità.

Invece, nel caso del noleggio a lungo termine si può parlare di una vera e propria alternativa all’acquisto del veicolo, con tutti i vantaggi in termini gestionali ed economici annessi rispetto alla spesa richiesta per un mezzo di proprietà.

Per quanto riguarda nel dettaglio le realtà d’impresa, il noleggio di un furgone da 9 posti può essere particolarmente indicato per le aziende che dispongono di un ampio numero di filiali oppure impegnate di frequente durante il corso dell’anno in eventi e fiere di settore, oltre che nelle già citate trasferte lavorative.

I criteri con cui scegliere la tipologia di noleggio dipendono, naturalmente, da un’attenta valutazione delle proprie esigenze.

Altrettanto importante sarà conoscere le caratteristiche del veicolo prima di procedere a inoltrare la richiesta. A questo proposito, è opportuno affidarsi a ditte che mettano a disposizione sul proprio sito ufficiale le specifiche tecniche dei mezzi disponibili, così da essere in grado di scegliere il furgone più adatto al proprio caso.

Si valuti pure se il modello prescelto preveda comfort e funzionalità particolari e interessanti, che potrebbero risultare un valore aggiunto durante il viaggio.