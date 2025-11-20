Furbetti dell’ASL, il PM chiede quasi mezzo secolo di condanne

Nell’aula della III Sezione Penale del Tribunale di Napoli, ieri mattina è andata in scena la requisitoria del Pubblico Ministero, il dottor Fabio De Cristoforo, che ha di fatto impresso una svolta a una delle vicende giudiziarie più delicate e controverse degli ultimi anni sul fronte sanitario isolano.

Dopo un’indagine monumentale, avviata nel 2018 e lunga quasi sette anni, il rappresentante della pubblica accusa ha chiesto l’assoluzione per tutti gli imputati dal reato di peculato d’uso, cioè dalla contestazione relativa all’utilizzo improprio delle auto di servizio dell’ASL Napoli 2 Nord. Una richiesta che corregge, ridimensiona e in alcuni passaggi ribalta l’impianto che aveva animato la fase delle indagini preliminari.

Resta invece in piedi il fronte delle accuse per truffa aggravata e false attestazioni, con pene richieste differenti in base ai ruoli e alle responsabilità ipotizzate. Per quattro imputati ritenuti figura apicali o con funzioni di particolare rilievo – Nello Carraturo, Mario Mariani, Ciro Di Sarno e Maria Francesca Ferrandino – il Pubblico Ministero ha invocato una condanna a due anni e sei mesi di reclusione più novecento euro di multa. Per Salvatore Pacifico la richiesta è di un anno e quattrocento euro di multa, mentre per Massimo Barbato la pena chiesta è un anno. Per gli altri imputati, tutti non dirigenti, il ventaglio delle richieste va da un anno a due anni e sei mesi di reclusione.

La vicenda resta complessa, stratificata, segnata da migliaia di minuti di presunte assenze ingiustificate, badge passati di mano, telecamere installate nei pressi dell’orologio marcatempo di via Sogliuzzo, dichiarazioni sostitutive finite al centro dei rilievi dell’autorità giudiziaria. Il cuore dell’indagine, avviata dall’allora sostituto procuratore Antonio Ardituro, riguarda in particolare le presunte truffe ai danni dello Stato attraverso anticipi di uscita o ritardi non registrati correttamente, oltre ai casi di badge timbrati per conto di colleghi assenti. Episodi contestati giorno per giorno, fascia oraria per fascia oraria, tra ottobre e novembre 2018, con una ricostruzione “al minuto” che portò alla contestazione complessiva di 71 capi d’imputazione.

In apertura del lungo elenco compare il nome del dottor Massimo Barbato, responsabile dell’Ufficio veterinario dell’ASL di Ischia, figura centrale non solo per il peso delle accuse mosse a suo carico, ma soprattutto perché proprio da alcune sue denunce interne prese avvio l’intera attività investigativa. È uno degli aspetti più paradossali di questa vicenda: il dirigente che per primo segnalò criticità gestionali e irregolarità operative all’interno dei servizi sanitari territoriali si ritrovò poi, nel corso delle verifiche incrociate, tra i destinatari delle stesse contestazioni, in un procedimento che nel tempo si è allargato fino a coinvolgere trenta dipendenti tra medici, infermieri, amministrativi e responsabili di vari uffici.

A Barbato si contestano assenze per complessivi 1.279 minuti tra ottobre e novembre 2018, con un presunto danno all’ente di circa 398 euro, oltre all’originario capo di peculato d’uso ora oggetto di richiesta di assoluzione. Per altri imputati le contestazioni riguardano presunte timbrature per colleghi, false dichiarazioni di presenza, utilizzi impropri del badge o allontanamenti ritenuti ingiustificati.

Tra questi compaiono figure note come Nello Carraturo, già responsabile dell’Ufficio di prevenzione collettiva, a cui si imputano non solo le assenze ma anche una dichiarazione sostitutiva ritenuta falsa, o il più articolato quadro accusatorio a carico di Margherita Di Meglio, con oltre quattromila minuti di presunte assenze e badge timbrati per terzi. Ci sono infermieri del Centro di Salute Mentale, operatori del Sert, assistenti amministrativi, tecnici, fino ad arrivare ai casi più modesti, in cui la Procura ha comunque contestato pochi minuti di allontanamento ritenuti ingiustificati.

Il PM, nella sua requisitoria, ha però segnato un confine netto: le condotte relative all’uso delle auto di servizio, pur contestate agli inizi dell’indagine, non integrano il peculato d’uso. Da qui la richiesta di assoluzione piena per tutti su questo punto, mentre sarà il Collegio giudicante a valutare se e in quale misura sussistono gli elementi delle truffe e delle false attestazioni.

L’inchiesta, che aveva scosso l’intera struttura sanitaria isolana e acceso il dibattito pubblico sulla gestione degli uffici di via Sogliuzzo, entra così nella fase decisiva, con una prospettiva che muta sensibilmente rispetto a quella iniziale. L’ultima parola passerà ora ai difensori e poi alla sentenza, che dovrà sezionare caso per caso un mosaico fatto di minuti, badge, dichiarazioni e responsabilità individuali. Una vicenda nata da una denuncia interna e diventata un processo collettivo, destinato a segnare ancora a lungo il rapporto tra l’ASL territoriale e l’opinione pubblica.

LE RICHIESTE DI CONDANNA

Nel quadro delle richieste formulate dal Pubblico Ministero emerge un mosaico complesso di pene che attraversa l’intero procedimento. Per Massimo Barbato è stata chiesta una condanna a un anno di reclusione con 400 euro di multa, mentre per l’altra contestazione è stata chiesta l’assoluzione. Francesco Antonio Base si vede attribuire una richiesta di due anni e sei mesi di reclusione e 900 euro di multa, con l’assoluzione sul restante episodio. A Pasquale Borghese vengono richiesti un anno e due mesi e 600 euro, mentre un’altra parte della sua posizione viene collocata tra le assoluzioni.Per Nello Carraturo la Procura sollecita una condanna di due anni e sei mesi con 900 euro, lasciando fuori una contestazione minore. Salvatore Castaldi ed Emilia Cece ottengono il riconoscimento della particolare tenuità del fatto e l’assoluzione per il resto. Rosaria Colella deve rispondere di una condotta per la quale vengono chiesti dieci mesi e 400 euro. Teresa Coppola, invece, vede una richiesta di un anno e quattro mesi di reclusione con 400 euro, mentre un altro addebito viene escluso.

A Luigi Delicato vengono chiesti due anni e sei mesi più 900 euro, con una parte della vicenda destinata all’assoluzione. Erminia Della Corte viene interamente assolta. Margherita Di Meglio si confronta con una richiesta di due anni e sei mesi e 900 euro. Identico il quadro per Ciro Di Sarno, che però ottiene l’assoluzione su un’altra posizione. Luca Fabozzi rientra anch’egli nella particolare tenuità del fatto e non risponde di altri addebiti.

Per Maria Francesca Ferrandino la Procura formula una richiesta di due anni e sei mesi e 900 euro. Stessa misura invocata per Alberto Grifo, con un’altra parte del procedimento archiviata con l’assoluzione. Lucia Impagliazzo beneficia della particolare tenuità del fatto. Mario Mariani deve fare i conti con una richiesta di due anni e sei mesi e 900 euro, mentre un ulteriore episodio va verso l’assoluzione. Anna Marigliano affronta due anni di reclusione e 600 euro di multa, così come Placido Marziali, cui viene attribuita una richiesta della stessa entità.

Francesca Messina rientra nuovamente nella tenuità del fatto, con l’assoluzione per ciò che resta. Pasquale Mormile si vede chiedere un anno e 400 euro. Stessa richiesta per Salvatore Pacifico. Rosa Papaccio si confronta con una richiesta di due anni e sei mesi e 900 euro, mentre una parte della sua posizione viene assolta. Brunella Pluda affronta un anno e sei mesi di reclusione e 600 euro di multa. Anna Puca vede richiesti un anno e otto mesi e 600 euro. Vincenzo Romano deve rispondere a una richiesta di un anno e sei mesi e 600 euro. Ad Anna Ruggiero la Procura chiede un anno e 400 euro, con l’assoluzione di un’altra parte della vicenda.

Carmela Russo rientra nella fascia dei due anni e sei mesi più 900 euro, con una contestazione depennata. Aniella Silvio vede richiesti un anno e quattro mesi e 400 euro. Clotilde Trofa affronta due anni e sei mesi con 900 euro. Chiude il quadro Ugo Vuoso, per cui vengono richiesti due anni e quattro mesi e 400 euro.

Un lungo elenco che mette in fila l’intero impianto accusatorio e consegna la fotografia di un processo vasto e ramificato, ormai vicino alla sua conclusione.