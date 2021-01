Fuori dalla crisi di governo con un “i poteri della Repubblica”

La luce per la crisi/ricordo anni fa una intervista a Giorgio Napolitano presidente della repubblica di Eugenio Scalfari. Sui “poteri” del presidente della repubblica in Italia. 9 anni di presidenza per Napolitano unici nella nostra repubblica “parlamentare” gli permisero di affermare che in Europa – con l’eccezione della Francia – nessun presidente a tanti “poteri”.

Affermazione discutibile ma da riflessione. In un momento come questo il presidente della repubblica non ha solo un ruolo di “monarca repubblicano”. Entra I gioco ed a gamba tesa. Il capo dello stato conferisce ad una “personalità” non necessariamente parlamentare l’incarico di formare un governo che abbia la fiducia dei due rami del parlamento. Il capo dello stato “nomina” i ministri. Il presidente con il suo governo va in parlamento. Se non ottiene la fiducia il capo dello stato ritenta. Poi se non ci riesce nomina il governo. Sente i due presidenti delle Camere e scioglie il parlamento. Il governo ed il capo dello stato indicano la data delle elezioni. Non c’è un termine “perentorio”. Il governo governa per “decreti”.

Tanto più importanti in un momento tragico come questo che 64 milioni di italiani stanno vivendo. “I poteri della repubblica” debbono essere esercitati. Anche alla luce dei “poteri” delegati alla unione europea. Sono molti anche se non abbastanza. Bisogna approvare il piano dei 209 miliardi di euro. Ci sono 20 regioni ed 8mila comuni che hanno richieste urgenti. Il ruolo quindi del capo dello stato è la pressione civile degli enti locali in questo momento drammatico sono essenziali. G. M.