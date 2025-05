Fuoco amico tra CISI ed EVI sui concorsi. Rossella Buono “commissaria” Mario Basentini

Si accende la tensione tra il Consorzio Intercomunale Servizi Ischia (CISI) ed Energia Verde Idrica S.p.A. (EVI), due entità istituzionalmente legate, ma ora protagoniste di un inatteso scontro interno che ruota attorno alle recenti procedure concorsuali avviate da EVI. Un “fuoco amico” che mette in luce criticità amministrative e divergenze di metodo e visione.

Il CISI, consorzio che riunisce i Comuni dell’isola d’Ischia e detiene il 100% del capitale sociale di EVI S.p.A., ha sollevato perplessità sul modello selettivo adottato da EVI, incentrato esclusivamente su un’unica prova orale.

A sollevare la questione è stata Rossella Buono, presidente del CISI, che in esecuzione di una delibera dell’Assemblea del Consorzio (n. 7/2025), ha promosso una formale verifica sulla legittimità dei concorsi pubblici banditi da EVI. Nella sua nota, trasmessa al presidente dell’Assemblea ing. Ferrandino e alla stessa EVI, Buono esprime perplessità sul modello selettivo adottato, incentrato esclusivamente su un’unica prova orale.

“In esecuzione dell’invito formulato dall’Assemblea del CISI con Delibera n. 7/2025 – scrive il Liquidatore Unico -, volto a disporre una formale verifica della legittimità delle procedure concorsuali indette da EVI S.p.A., il sottoscritto Liquidatore Unico ha proceduto ad un’attenta lettura dei bandi di concorso pubblicati e alla valutazione dell’iter selettivo in essi delineato, incentrato sull’unica prova orale quale modalità di selezione dei candidati”.

“Tale impianto procedurale – continua l’avv. Buono – appare meritevole di approfondimento, in particolare alla luce dei principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità sanciti dal D.Lgs. n. 175/2016 e della consolidata giurisprudenza in materia di selezione nelle società a controllo pubblico. Si prende atto del parere legale predisposto dalla società Alese, incaricata da EVI S.p.A., dal quale emergono – pur nel generale riconoscimento del rispetto formale dei principi normativi – alcune criticità. Alla luce di quanto sopra, e in coerenza con il mandato ricevuto, questo Ente si riserva espressamente di procedere alla nomina di un consulente legale esterno e indipendente, di comprovata competenza in materia, al fine di acquisire un parere motivato e definitivo sull’effettiva conformità dei bandi ai requisiti normativi e giurisprudenziali.

La presente – chiarisce l’avv. Buono – nota sarà trasmessa al Presidente dell’Assemblea ing. Ferrandino e alla EVI S.p.A. per opportuna conoscenza e per ogni eventuale determinazione di competenza. Ogni ulteriore iniziativa sarà assunta nel rispetto delle attribuzioni Istituzionali e delle disposizioni vigenti”.

In altre parole il CISI annuncia l’intenzione di nominare un consulente legale esterno e indipendente, al fine di acquisire un parere definitivo e motivato sull’effettiva conformità dei bandi: una sorta di commissariamento dell’agire dell’EVI.

La risposta di EVI non si è fatta attendere. In una nota ufficiale, il presidente del Consiglio di Amministrazione, Mario Basentini, interviene con toni fermi: “Stop alle speculazioni, avanti con i concorsi”.

“Il presidente del Consiglio di Amministrazione dell’EVI spa, dott. Mario Basentini – si legge nel comunicato stampa diffuso – riguardanti una missiva indirizzata dal Liquidatore unico del Consorzio CISI sia all’EVI spa che al presidente di turno dell’Assemblea del CISI, e riguardante le procedure concorsuali per la selezione di personale aziendale per l’EVI spa, specifica quanto segue: l’intera procedura è stata sviluppata sotto la supervisione di una società specializzata, l’ALES srl, che ha fornito ampie garanzie scritte in ordine alla regolarità dei bandi di concorso, pubblicati in data 06/02/2025; ad oggi non risultano notificati all’EVI spa ricorsi giurisdizionali inerenti la regolarità dei bandi in questione”.

Basentini rivendica la correttezza dell’intero iter, sottolineando che le procedure sono state sviluppate con la supervisione della società Alese S.r.l., la quale ha fornito “ampie garanzie scritte” sulla regolarità dei bandi pubblicati il 6 febbraio 2025. Inoltre, evidenzia come “ad oggi non risultano notificati all’EVI ricorsi giurisdizionali inerenti la regolarità dei bandi”.

Non per citarci, tuttavia, quando avevamo criticato l’agire dell’EVI con la pubblicazione senza gli allegati dei concorsi (poi corretta dopo il nostro articolo), ci eravamo interrogati anche sulla scelta della prova orale come unico strumento selettivo, che poteva valere fino a 40 punti su 50. Una netta ed evidente via preferenziale per arrivare a redigere una graduatoria quanto più aderente ai desiderata dei politici di turno.

In attesa di ulteriori sviluppi – e del parere legale esterno annunciato dal CISI – resta sul tavolo una questione non secondaria: è legittimo e opportuno che una società pubblica adotti una selezione basata su una sola prova orale? Il dibattito resta aperto, e l’impressione è che il confronto tra CISI ed EVI, pur interno al perimetro delle istituzioni locali, abbia ormai assunto un rilievo pubblico destinato a far discutere ancora.