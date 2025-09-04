Funnolillo, Gianni Vuoso: “A Giosi Ferrandino piacciono le favole”

Il Fronte Unico degli Ambientalisti accusa il sindaco di voler trasformare il cratere in area di smaltimento fanghi: “Altro che bonifica, è una favola”

Sul Cratere Funnolillo di Casamicciola continua lo scontro politico. Dopo le dichiarazioni del sindaco Giosi Ferrandino, che ha parlato di un progetto di bonifica dell’area con abbattimento di un manufatto abusivo e piantumazione di nuovi alberi, arriva la dura replica del Fronte Unico degli Ambientalisti. A contestare le parole del primo cittadino è Gianni Vuoso, che accusa l’amministrazione di voler in realtà utilizzare il cratere come area di smaltimento fanghi e di nascondere le reali intenzioni dietro una “favola” raccontata ai cittadini.

«Sindaco Ferrandino, abbiamo preso atto che a lei piacciono le favole, addirittura piace anche raccontarle. Nella favola lei dice che l’amministrazione comunale di Casamicciola intende bonificare il cratere Funnolillo abbattendo quella casa abusiva che esiste lì da almeno 25 anni e che poi provvederà anche alla piantumazione di nuovi alberi. Una favola bellissima. Però fra la favola e la realtà c’è di mezzo una delibera: la numero 31, che è questa qui e che riporta come oggetto “acquisizione al patrimonio comunale di terreni incolti da destinare allo smaltimento dei fanghi presenti negli alvei sul territorio comunale di Casamicciola Terme”.

Poi Vuoso continua: “Noi l’abbiamo letta, e le assicuro che abbiamo frequentato le scuole elementari e quindi abbiamo imparato a leggere, a scrivere e a capire anche ciò che leggiamo. Abbiamo capito che la realtà è diversa dalla favola che lei ha raccontato. Tanto è vero che in una pagina successiva della delibera, approvata da lei e dai suoi consiglieri comunali il 31 luglio, si scrive che l’acquisizione dei suddetti terreni per il recapito dei fanghi risulta economicamente vantaggiosa per l’ente, in quanto comporta un notevole risparmio dei costi e degli oneri di smaltimento”.

“Che significa?” si chiede il portavoce del Fronte “Significa che se io volessi ripulire il mio pozzo nero potrei smaltire, riversando a mare o a terra i liquami, perché così risparmierei gli oneri di smaltimento. Non solo: nella pagina successiva è anche precisato che per tali aree il Piano di ricostruzione, adottato con una delibera regionale in fase di approvazione, prevede una destinazione pubblica ad uso parcheggio”.

“E allora – chiosa ancora Vuoso -, cosa abbiamo detto noi durante quella manifestazione promossa da associazioni, gruppi politici e culturali, con la partecipazione di decine e decine di cittadini? Abbiamo detto “no” alla distruzione del cratere Funnolillo, che risale a 700 anni prima di Cristo e che rappresenta una delle più preziose testimonianze del nostro territorio isolano. Lo attestano studiosi come Buchner e Rittmann e oggi lo conferma anche il geologo Aniello Iorio. Non abbiamo detto niente di più. Probabilmente la manifestazione è servita a illuminarla, tanto è vero che poi lei ha fatto quell’intervista durante la quale ha raccontato la favola”.

“Bene, a questo punto però cosa bisognerebbe fare? Bisognerebbe trasformare la favola in realtà. Come? Con un’altra delibera nella quale si mette per iscritto ciò che lei intende o intenderebbe fare. Una nuova delibera con la quale si revoca la delibera 31 – conclude Vuoso -, che è davvero vergognosa, e con la quale si decide finalmente di passare agli atti. Di più non possiamo dire. Grazie”.