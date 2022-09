Fulvio Martusciello: “Forza Italia e il “miracolo” Campania”

Il coordinatore di Forza Italia, l’on. Fulvio Martusciello, è tra i più felici degli uomini del Cavaliere. Il responso delle urne racconta del secondo miglior risultato azzurro in Italia e di ben cinque candidati eletti. Una piccola truppa campana che, assicurano Tajani e Martusciello, manterrà gli impegni presi in campagna elettorale.

Per le isole in particolare, la battaglia legata al mantenimento della sezione distaccata di Ischia e l’impegno per un serio rafforzamento e miglioramento della sanità mal gestita da De Luca e dai suoi direttori sono gli obiettivi principali.

Parallelamente, anche se il tema è di quelli che scottano, la battaglia per salvare gli abusi di necessità, che sempre di più ci raccontano dell’aggressione a casi umani invece che interventi contro la speculazione edilizia, resta un obiettivo di tutta la Campania e di legislatura.

“Forza Italia – ci ha detto Martusciello – esce da questa tornata elettorale, visivamente rafforzata. Con l’11% della Campania, abbiamo registrato un grande risultato che, addirittura, ci pone tre punti percentuali in più rispetto alla media nazionale. Ora, però, – chiosa il coordinatore – comincia la sfida vera di buon governo, quella che ha sempre caratterizzato il Presidente Berlusconi. Abbiamo avuto delle performance straordinarie sulle isole e in alcuni comuni siamo andati al 14%. Ora, siamo chiamati ai fatti e i dossier di trasporti marittimi, condono edilizio e tribunale di Ischia saranno subito sul tavolo del governo. Noi, è importante dirlo, non siamo la sinistra”.

In parlamento con Francesco Maria Rubano, giovannismo sindaco di Puglianello di soli 34 anni, fanno ingresso anche la consigliera regionale Annarita Patriarca, Guido Milanese, Tullio Ferrante e, al Senato, Franco Silvestro, per mesi vice di proprio di Martusciello