“Fùia fùia“ di Pasquetta a Perrone

Fuga di Pasquetta a Perrone, un “fuja fuja“ che ha movimentato il pomeriggio di questo “strano” Lunedì santo.

Davvero incredibile quello che si è registrato in questo insolito “lunedi in Albis” in quarantena.

Due giovanissime, in quel di Perrone a Casamicciola Terme, si sono allontanati da casa eludendo la sorveglianza a dei familiari e le imposizioni dell’isolamento anticontagio disposto dalle autorità per l’emergenza Coronavirus. L’allontanamento dei due ragazze che, altre volte, non avrebbe destato allarme, ha fatto andar nel panico la famiglia e, in particolare, la nonna dei ragazzi che ha allertato le forze dell’ordine.

E’ cosi scattata la ricerca tra i vicoli del popoloso quartiere. Una ricerca minuziosa che, in breve, ha portato a scovare le due “fuggiasche”. Una fuga per la “libertà” in pieno stile visto che, entrambe, una volta individuate dai tutori dell’Ordine hanno provato ad allontanarsi in tutta fretta per eludere il fermo. Tentativo fallito. Le giovani sono state raggiunte dagli agenti e riportati a casa al termine di un pomeriggio alquanto movimentato.

Come sempre tutto è bene quel che finisce bene. In tempi di pandemia, infatti, può accadere anche questo. E molto di più…