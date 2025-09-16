martedì, Settembre 16, 2025
Fuga in mare al Lido di Ischia. Polizia e Guardia Costiera alla ricerca di un uomo

Serata agitata quella al Lido di Ischia, dove intorno alle 23 un intervento congiunto di una volante della Polizia di Stato e di una motovedetta della Guardia Costiera ha richiamato l’attenzione di residenti e turisti, generando momenti di apprensione.

Secondo le prime testimonianze raccolte sul posto, tutto sarebbe iniziato quando un uomo, alla vista degli agenti, si è improvvisamente tuffato in mare nel tentativo di sfuggire a un controllo. Non è ancora chiaro il motivo della fuga: tra le ipotesi circolate, quella che l’uomo potesse avere con sé sostanze stupefacenti o essere coinvolto in un tentativo di furto.

Ne è scaturita un’operazione di ricerca a largo e lungo la costa. La Guardia Costiera ha pattugliato il tratto di mare antistante il lido, mentre la Polizia ha presidiato la zona a terra nel tentativo di intercettare il fuggitivo. Le ricerche, protrattesi per oltre un’ora, non hanno però dato esito. È possibile che l’uomo sia riuscito a guadagnare la riva in un punto meno illuminato, riuscendo a dileguarsi senza essere notato.

Al momento non si esclude alcuna pista. Le forze dell’ordine stanno raccogliendo ulteriori elementi per chiarire la dinamica e risalire all’identità del soggetto.

Seguiranno aggiornamenti nelle prossime ore.

  Articolo realizzato dalla Redazione Web de Il Dispari Quotidiano. La redazione si occupa dell'analisi e della pubblicazione fedele degli atti e dei documenti ufficiali, garantendo un'informazione precisa, imparziale e trasparente. Ogni contenuto viene riportato senza interpretazioni o valutazioni personali, nel rispetto dell'integrità delle fonti e della veridicità dei fatti.

