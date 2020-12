Freedom getta un’ombra sui pionieri del calcio ischitano

Giovanni Sasso | Nel centenario della nascita della Robur Club, la prima realtà calcistica locale, c’è chi è convinto che tra i pionieri del calcio ischitano ci fossero dei massoni. Non è passato inosservato un passaggio della puntata di venerdì sera di “Freedom – Oltre il confine”, il cui conduttore Roberto Giacobbe ha dedicato ampio spazio all’opera dello scienziato triestino Giulio Grablovitz. Non ci addentriamo nelle questioni scientifiche che riguardano l’isola perché è l’aspetto “sportivo” della storia di Grablovitz che ha stupito e meravigliato.

Con una serie di passaggi del programma mandato in onda l’altro ieri su “Italia 1”, Giacobbo ha insinuato l’ambivalenza della “Robur Club”, l’associazione polisportiva che per prima ha creato una squadra di calcio, esattamente cento anni fa. Lo scienziato triestino, inviato sull’isola dal Regno per studiare i motivi che causarono il terremoto di Casamicciola del 28 luglio 1883, avrebbe avuto contatti con personaggi che, nascondendosi dietro la società sportiva, in quel di Ischia Ponte praticavano la massoneria. Il tutto senza presentare uno straccio di prove.

«I documenti furono perduti, la polizia fascista li fece sparire», viene riferito da Capuano, nel servizio descritto come nipote di Grablovitz. Dopo ampi studi sulle maree e sulla fisica cosmica, lo “scienziato autodidatta” – come lo definisce il giornalista Peppino Mazzella – ricava e acquisisce i dati necessari per un punto “sicuro” nella parte alta di Casamicciola dove costruire un Osservatorio Geofisico. La località prescelta è il belvedere della Sentinella. Nasce una struttura sofisticatissima quanto misteriosa per l’epoca: la rinomata vasca ad acqua che a inizio del secolo scorso registra diversi sismi a migliaia di chilometri di distanza, tra cui quello catastrofico di San Francisco e quello più vicino, ma non meno drammatico, di Messina e dintorni.

«E’ venuto il momento di andare decisamente oltre il confine e parlare di particolari fenomeni che sembra fossero studiati dallo stesso Grablovitz; fenomeni che pare si verifichino ancora oggi sull’isola di Ischia», spiega Giacobbo che va nei dettagli della scoperta di Grablovitz. “Freedom” dedica molto spazio a Ischia e così il già conduttore di “Voyager” spazia dalla «scienza alla fantascienza», esaminando «alcuni dettagli che avvicinerebbero la figura di Grablovitz a quella di Jules Verne: possibile che lo scrittore francese si sia ispirato allo scienziato triestino per scrivere uno dei suoi racconti?». E poi: «Grablovitz non fu inviato a Ischia soltanto approfondire le sue conoscenze, per scopi scientifici, secondo alcune fonti per una situazione alternativa». Non essendoci documenti, Giacobbo prende spunto da affermazioni del nipote di Grablovitz. Il conduttore si dice certo che lo scienziato avesse fondato una loggia massonica segreta nel centro di Ischia Ponte. Un circolo esoterico sotto la facciata della Robur Club! Secondo il parente dello scienziato triestino, dopo la sua morte, la figlia Antonietta bruciò i documenti e non ci sono dunque testimonianze scritte. «Grablovitz era aperto a tutto tondo, in terraferma si parlava di loggia massonica. Un progetto che Grablovitz aveva in mente per far risorgere l’isola dal punto di vista culturale. E’ stata ritrovata una cartolina intestata alla Robur Club, consegnata a mano nel 1920. L’assenza dell’indirizzo e dell’orario poteva risultare un problema per le poste ma il tutto era noto solo ai diretti interessati», sottolinea il discendente di Grablovitz. «La loggia massonica di Ischia aveva contatto con le logge francesi tra i cui adepti c’era Jules Verne, autore del romanzo “Viaggio al centro della terra”». E via con “mito del mondo sotterraneo” dell’isola d’Ischia. In tempi duri e difficili come questo, racconti che pubblicizzano l’isola sono be accetti, anche se mortificano chi all’epoca si batteva solo per dare quattro calci ad un pallone…

Ma non finisce qui. Giacobbo racconta che ci sono coincidenze con la vita di Grablovitz con quanto poi romanzato da Verne: «La popolazione locale veniva scossa da strani fenomeni. Il governo mandò un inviato che dopo qualche tempo scoprì l’esistenza di un sottomarino in grado anche di volare, condotto da un certo “Robur”», proprio come il nome della polisportiva da cui nacque la prima squadra calcistica dell’isola. Insomma, per Giacobbo «uno dei primi libri di fantascienza della storia sarebbe stato inscenato proprio a Ischia» e che il protagonista dello stesso sarebbe proprio Giulio Grablovitz. La lunga parte “ischitana” della trasmissione di “Italia 1” si conclude con alcune presunte correlazioni tra fenomeni celesti e terremoti che però non riguardano assolutamente il lettore di queste pagine. Di terremoti nel calcio ce ne sono stati parecchi, in tutte le epoche, ma secondo gli esperti che abbiamo tirato in ballo nella pagina accanto, cento anni fa l’entusiasmo era tutto concentrato unicamente attorno ad un pallone.

LA PROGENITRICE DELL’ISCHIA:

ROBUR, VOGLIA DI SPORT

«Il professor Biagio Buonocore fa praticare ai suoi allievi la ginnastica, l’atletica leggera, il tiro alla fune, allora in voga», scrive Pietro Ferrandino nella “Storia degli Sports Isolani”. «Con il sopraggiungere dell’estate e della chiusura dell’anno scolastico termina anche la pratica dell’educazione fisica. Si può immaginare però che gli allievi del professor Biagio si dedichino ad attività fisiche di vario tipo in modo del tutto spontaneo durante i mesi estivi – aggiunge Ferrandino –. A questo punto qualcuno deve pensare di fondare una società sportiva che possa consentire ai ragazzi, generalmente allievi della scuola di Don Onofrio Buonocore, di fare sport in modo regolare e ben disciplinato. Sorge così la Robur».

Per Ferrandino, «non è possibile esprimere una data precisa a causa di mancanza di documentazioni scritte, ma sulla base delle testimonianze raccolte, è presumibile che la società nasca all’inizio degli Anni Venti, forse subito dopo la fine della Prima Guerra Mondiale». Alcune partite della Robur nel 1920 fanno propendere per questa data. Il giovane Salvatore Lauro, coadiuvato dal Capitano Raffaele Pilato e Pirro Bichelli tra coloro che elessero presidente il professor Biagio Buonocore. «Quasi certamente fanno parte della società, in qualità di dirigenti, alcuni personaggi molto in vista per ceto sociale e disponibilità economica – sottolinea l’autore del libro – come il cavalier Mariosa, il dottor Cuzzocrea, il notaio Mazzella e i fratelli Colonna». La sede della società si trovava al pian terreno del Palazzo Scalfati, all’ingresso del Borgo di Celsa. Da una scissione, nel 1922 nacque la Pro Ischia.

G.S.