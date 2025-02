Fratelli Marquez in testa in Thailandia, Bagnaia out dal Q2

BURIRAM (THAILANDIA) (ITALPRESS) – Alex Marquez, in sella alla Ducati Gresini, è stato il più veloce nel corso della Practice del Gran Premio di Thailandia, in scena sul circuito di Chang, classe MotoGP. Il tempo realizzato dallo spagnolo è di 1’29″020. I due fratelli Marquez monopolizzano le prime due posizioni. Marc, infatti, dopo aver chiuso in testa le FP1 del mattino, continua a brillare anche nella sessione pomeridiana (Ducati Lenovo, +0″052). Terzo posto, invece, per un altro iberico, Pedro Acosta (Ktm, +0″190). Non è stata una giornata priva di colpi di scena: Francesco Bagnaia (Ducati), infatti, si ritrova clamorosamente escluso dal Q2 diretto, a causa del tredicesimo posto finale. In realtà, il pilota di Chivasso sarebbe quasi certamente entrato nei primi dieci, salvo poi venir ostacolato, nel corso dell’ultimo giro lanciato, da Franco Morbidelli, molto lento a centro pista e ora a rischio sanzione. Marco Bezzecchi (Aprilia) e Morbidelli (Ducati Pertamina) sono rispettivamente quarto e quinto. Nell’ordine, completano la top ten Joan Mir, Raul Fernandez, Fabio Quartararo, Ai Ogura e Johann Zarco. Out, tra gli altri, Binder, Di Giannantonio e Bastianini.

– Foto Ipa Agency –

