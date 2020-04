Fratelli d’Italia Procida. Proposte per la tutela dei giovani imprenditori

Fratelli d’Italia di Procida hanno inviato un documento al sindaco Ambrosino.

“Egregio sindaco del Comune di Procida, in qualità di rappresentanti giovanili di Fratelli d’italia Procida, chiediamo che, per via delle chiusure delle attività commerciali, come dagli ultimi

D.P.C.M. causa COVID-19, venga concesso un aiuto a tutte le partite IVA under35 presenti su territorio isolano con la seguente proposta elencata nei punti:

Abolizione, per tutto il periodo 2020, del pagamento del

consumo della rete idrica (SAP); Abolizione per tutto il periodo dei 2020 del pagamento della

TARI; Abolizione per tutto il periodo del 2020 del pagamento della

tassa di suolo pubblico (COSAP); Bonus di almeno il 50% di sconto sulla tassa IMU.

Certi che, in relazione all’oggetto, Lei e l’amministrazione sappiate

prestare le giuste attenzioni, la ringraziamo anticipatamente.”