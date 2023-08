Fratelli d’Italia in tour. Sen. Campione: “Più ci attaccano, più prendiamo voti. Se sta bene a loro…”

Gaetano Di Meglio | 10 mesi con Giorgia. Parte da questo titolo il tour estivo di Fratelli d’Italia, il partito che ha vinto le elezioni e che, da 10 mesi, sta guidando (nel bene e nel male dipende da chi ne interpreta le scelte e le azioni) la nostra nazionale. Un tour estivo, dicevamo, che ha fatto tappa anche sull’isola d’Ischia e che nei giorni scorsi ha toccato i diversi comuni della nostra isola. Un primo test, poco probante, considerando anche i giorni estivi, che ha visto in azione il rinato partito sull’isola d’Ischia dopo la riorganizzazione territoriale voluto dal coordinatore provinciale, l’onorevole Michele Schiano.

Il partito, erede di una destra che rivendica il diritto di esistere nonostante la narrazione sinistroide che ha piegato la nostra Italia ai livelli di degrado che tutti vediamo, sull’isola è affidato alla cura di Maria Grazia Di Scala, coordinatrice isolana da poche settimane.

Ad Ischia, per l’occasione del tour e per rafforzare quel collegamento diretto con il governo, oltre a Schiano, è in visita anche la senatrice Susanna Campione. E, proprio con la senatrice proviamo a tirare le somme di questi dieci mesi.

Sen. Campione: “Più ci attaccano, più prendiamo voti. Se a loro sta bene, sta bene anche a noi”

Senatrice, sembra che all’Intellighenzia italiana non vada giù che una donna di destra abbia l’onore di essere il Presidente del Consiglio della nostra Nazione

“Noi, invece, ne siamo molto orgogliosi. Tante sono le riforme che il nostro Presidente del Consiglio ha avviato, potrei citare il fisco, il mondo del lavoro e la giustizia. Per me è molto importante dire che questo governo ha cambiato il rapporto del cittadino con lo Stato, non è un rapporto persecutorio, ma di fiducia e ha riportato un sano confronto politico in Parlamento”.

Il governo Meloni, ha dimostrato subito vicinanza all’Isola di Ischia quando ci siamo trovati a fare i conti con la tragedia del 26 novembre. Abbiamo avuto delle risorse stanziate con velocità e una legge per Ischia. E’ stato un segnale di vicinanza importante

“Certamente. Ci siamo mossi subito a livello governativo perché Ischia è una perla e un orgoglio dell’Italia e va difesa e tutelata”.

Qualsiasi cosa accada viene sempre ricondotta al fascismo nonostante il governo prenda le distanze come, per esempio, nel caso del libro del generale della Folgore

“Questa cosa ci fa sorridere. Nei fatti si è dimostrata che più gli avversari puntano su questi argomenti, più noi cresciamo e prendiamo voti. Per noi va benissimo continuare così”.

L’Italia sembra stia vivendo questa “rivoluzione rosa”. Parliamo di donne che si fanno valere: Maria Grazia Di Scala ad Ischia, Giorgia Meloni al Parlamento, Elly Schlein con il Partito Democratico. Tuttavia mi sembra che il ruolo della donna sia ancora visto come marginale, non c’è ancora quello sviluppo, quella modernità che dobbiamo a tutti i costi cercare

“Avere un Presidente del Consiglio come Giorgia Meloni ci aiuta sicuramente in questa direzione: lei ha spinto moltissimo sulle donne, io ne sono un esempio, così come tante colleghe di Fratelli d’Italia che sono state elette in Parlamento. Stiamo lavorando in questo senso. Io sono anche componente della Commissione contro il femminicidio e ci metteremo a lavorare quanto prima anche per questo aspetto”.