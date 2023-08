Fratelli d’Italia in tour. Michele Schiano: “Che bella la vittoria di Stani Verde a Forio. Ora europee e Regione”

Fratelli d’Italia riparte ad Ischia. Finalmente c’è un’organizzazione territoriale e un responsabile per ogni comune. Resta soltanto di fare sul serio

“Noi stiamo facendo sul serio da tempo. Oggi abbiamo fatto delle scelte importanti per ristrutturare in maniera forte il partito sull’Isola d’Ischia. Ho nominato, in qualità di commissario provinciale, Maria Grazia come responsabile e referenti per ogni comune. A breve inaugureremo alcune sedi a Ischia, Forio e a Lacco Ameno. Abbiamo avuto un risultato importante nel comune di Forio dove abbiamo vinto con l’amministrazione di Stani Verde che è un nostro tesserato insieme a sette consiglieri comunali. Fratelli d’Italia si sta fortemente radicando sull’Isola attraverso gli amministratori locali: che oggi sono in doppia cifra sull’Isola, ma puntiamo a fare sempre di più”.

Adesso la battaglia è tutta per le prossime Regionali: la destra contro De Luca che non si sa neanche più con chi sta

“Il primo impegno è quello delle Europee dove ci misureremo come partito. Il governo sta operando bene. Noi stiamo facendo questo tour ovunque per parlare di quanto è stato fatto da Giorgia Meloni e dal governo di centrodestra nei primi dieci mesi sia per quanto riguarda il fisco, la giustizia, il lavoro e tanto altro. L’obiettivo è anche quello di conquistare la Regione Campania. De Luca è in forte calo. Noi dobbiamo attrezzarci per vincere anche le regionali con il traino di Fratelli d’Italia”.

Il Governo Meloni è stato sempre vicino all’Isola d’Ischia dopo il 26 novembre. La sfida è continuare a rimanere vicino ai territori e garantire le risorse che mancano. C’è bisogno che il governo risponda ancora presente

“Sicuramente il lavoro che abbiamo fatto lei lo ha ricordato bene. Già subito dopo la frana abbiamo messo a disposizione ingenti somme di denaro. Non mancheremo di apportare altre risorse e la presenza del ministro Musumeci prima, della Santanchè e di Sangiuliano che ci raggiungerà a settembre dimostra che il governo è presente sull’Isola d’Ischia con i fatti”.

È vero che lei prenderà il posto di Legnini?

“Sono a disposizione del partito e dove mi chiameranno metterò a disposizione la mia esperienza amministrativa, ma sicuramente Legnini sta facendo bene. Giorgia Meloni è andata nella direzione di Legnini e noi supportiamo chi lavora bene”.