Fratelli d’Italia in tour. Maria Grazia Di Scala: “Stabilizzare il tribunale e radicarci sull’isola, queste sono le priorità”

Prima uscita pubblica per il Coordinatore isolano di “Fratelli d’Italia” Maria Grazia Di Scala, un tour estivo per ricordare agli italiani questi dieci mesi di governo Meloni. Siamo ad Ischia, il governo deve starci vicino. Abbiamo tante problematiche e difficoltà da vincere, una su tutte quella della Giustizia

“Sicuramente questo tour estivo è un punto di partenza ed è soltanto un piccolo step per iniziare a muovere le acque e a formare un po’ di destra sul territorio isolano. Abbiamo bisogno estremo della vicinanza del governo dopo gli eventi che ci hanno colpito a novembre scorso. Tra poco si avvicina l’anniversario del terremoto, sono passati sei anni e la ricostruzione è ancora ferma al palo. Speriamo che adesso si partirà. È importante per questo la vicinanza del governo: in relazione al Tribunale, anche il 31 dicembre si avvicina e il governo dovrà essere al nostro fianco e mantenere gli impegni assunti con il Sottosegretario Del Mastro che ci ha promesso e garantito la stabilizzazione del Tribunale. Torneremo all’attacco con lui non appena finito questo scorcio d’estate e spero anche di vederlo prima per qualche giorno di vacanza che si concederà sull’Isola per sollecitargli la risoluzione di questo problema”.

Ha girato i Comuni dell’Isola e c’è un responsabile di Fratelli d’Italia in ognuno di loro. Proviamo a tracciare un bilancio di questo tour

“È un bilancio estremamente positivo perché c’è un fortissimo entusiasmo. Non sono indicativi questi banchetti che abbiamo promosso Comune per Comune perché significano poco, soprattutto in estate quando sono tutti impegnati. Sono significative le telefonate che ho ricevuto, le richieste di contatto, la voglia di tesseramento e quindi di un’appartenenza chiara ed espressa ad una destra che va ricostruita e quindi noi andremo avanti per questa strada con un bilancio che mi sento di dire assolutamente positivo e lo sarà ancora di più”.

Avevo letto in una sua intervista che è vicina l’apertura di una sezione a Forio intitolata a Vincenzo Savarese

“Si, sicuramente sarà il primo passo che faremo in quel di Forio, ma non ci fermeremo lì perché vorremmo aprire due o tre sedi sull’Isola, anche per consentire spostamenti logici. Partiremo da Forio, lo merita la figura di Vincenzo Savarese a cui va assolutamente intitolata la sezione, ma lo faremo anche a seconda del numero di tesserati, perché se ne avremo molti anche negli altri Comuni dell’Isola è sicuramente meritevole l’intenzione di aprire sezioni di partito come si faceva una volta: resto sempre più convinta che anche nelle elezioni amministrative occorra rappresentare liste con simboli di partito per fortificare quel senso di appartenenza che alla fine ognuno di noi ha. Basta con queste liste civiche”.