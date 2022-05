Fratelli d’Italia | #4WD

Molti di Voi hanno sicuramente letto sui miei profili social che domenica sono stato a Milano alla convention di Fratelli d’Italia, seguendo così alcuni interessantissimi interventi ma, soprattutto, quello conclusivo della leader Giorgia Meloni. E mi sembra giusto raccontarVi le impressioni che ne ho tratto.

Vedete, per certi versi è stato un salto indietro nel tempo, perché mi è parso di rivivere l’epoca in cui l’entusiasmo per Forza Italia era a dir poco incontenibile. Ma ci sono delle differenze sostanziali tra allora e oggi, come tra Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni. La più importante è la mia esperienza, che a quest’età consente di osservare tutto ciò che è politica con un occhio sicuramente interessato, ma disincantato e realista.

E proprio per questo, ecco che la determinazione della Meloni, unita ad un modo chiaro ed efficace di argomentare ogni riflessione, è stato l’aspetto che mi ha colpito di più. Così come la partecipazione assolutamente trasversale di relatori prestigiosi e di diversa estrazione politica e culturale ha dimostrato quanto, al momento, la sua credibilità sia ai livelli più alti ed inaspettati.

La Meloni sa benissimo di dover combattere, in vista della sua leadership, prima le resistenze interne al centrodestra e poi le possibile strategie demonizzanti degli avversari. Ma per entrambi non sono mancati avvisi di estrema puntualità e senza mezzi termini, che hanno chiarito anche ai più duri di comprendonio che alle prossime politiche del 2023 non ci saranno sconti per nessuno.

La crescita di Fratelli d’Italia da piccola realtà senza risorse e speranze a primo partito italiano è frutto di un lavoro coerente e costante che parte da lontano e che, in poco meno di dieci anni, sta dando risultati inferiori solo al “miracolo italiano” di matrice berlusconiana. Ma se oggi il declino di azzurri e grillini è figlio della loro stessa crescita repentina e della mancanza di formazione di una vera classe dirigente, quello di casa Meloni sa tanto di successo solido e preannunciato.