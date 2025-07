Frankie Knuckles Tribute 2025. A Procida il nono omaggio al padre dell’House Music

A distanza di oltre un decennio dalla sua scomparsa, l’eredità culturale e musicale di Frankie Knuckles continua a vivere e a ispirare generazioni di artisti, DJ, produttori e appassionati. Per il nono anno consecutivo, l’Italia celebra il pioniere dell’House Music con un grande evento in programma oggi a Procida, confermando ancora una volta come il linguaggio universale della musica non conosca barriere né confini temporali.

L’evento, ideato e promosso da Tommy Totaro, fondatore del Frankie Knuckles Tribute in Italia, si terrà nella suggestiva cornice de La Lingua, a partire dalle ore 16:00 fino all’1:00 di notte, e vedrà la partecipazione di alcuni dei nomi più rappresentativi della scena elettronica nazionale.

Un appuntamento che è ormai diventato tradizione, capace ogni anno di rinnovarsi nel segno della memoria, della passione e dell’inclusività. Un tributo che non è soltanto musicale, ma profondamente culturale e identitario, in onore di un artista che ha riscritto le regole del clubbing e dato vita a un vero e proprio movimento.

L’edizione 2025 si preannuncia particolarmente coinvolgente anche dal punto di vista scenografico. Saranno infatti due le consolle allestite per l’occasione: la prima sarà posizionata su una giostra dei seggiolini volanti, un richiamo nostalgico all’infanzia e alla leggerezza del ballo come esperienza liberatoria. La seconda invece troverà spazio sulla terrazza panoramica, da cui sarà possibile godere di una vista mozzafiato sul mare, immersi in un flusso sonoro continuo.

Proprio sulla terrazza sarà allestita anche la consueta mostra fotografica dedicata a Knuckles, con scatti rari, materiali d’archivio e testimonianze visive che raccontano la straordinaria traiettoria artistica e umana del “Godfather of House Music”.

Alla consolle si alterneranno nomi storici della scena elettronica italiana, tra cui Mimmo Mennito, primo DJ napoletano ad aver condiviso il palco con Knuckles nel celebre rave di Avezzano del 1991. Insieme a lui, il mitico Salvatore Setino, Luciano Marchese, Antonio Lubrano e Arturo Macchiavelli accompagneranno il pubblico in un viaggio musicale lungo oltre nove ore, tra classici senza tempo e nuove sonorità ispirate all’house più autentica.

Nato a New York nel 1955 e scomparso nel 2014 all’età di 59 anni, Frankie Knuckles è considerato il fondatore e principale ambasciatore dell’House Music. La sua carriera è indissolubilmente legata a club leggendari come il Gallery e il Paradise Garage di New York, ma soprattutto al Warehouse di Chicago, da cui prende nome il genere musicale da lui plasmato.

Figura chiave nella trasformazione del DJ in artista a tutto tondo, Knuckles ha contribuito in modo decisivo alla nascita della club culture moderna. Non solo come selezionatore musicale, ma anche come produttore e remixer di fama internazionale. Basti pensare a brani iconici come Your Love, Baby Wants to Ride o le sue collaborazioni con nomi del calibro di Michael Jackson, Diana Ross, Whitney Houston e Depeche Mode.

Il suo stile, riconoscibile per l’eleganza delle transizioni, la profondità emotiva delle selezioni e l’approccio visionario alla pista da ballo, ha lasciato un’impronta indelebile nella storia della musica contemporanea. Ma Frankie era anche molto di più: un uomo capace di portare avanti, attraverso il suo lavoro, un messaggio di inclusione, libertà e amore universale.

“Finché ci è stato concesso godere della sua arte, Frankie ha portato nel mondo un messaggio d’amore libero da dogmi e fondato sull’inclusività,” dichiara Tommy Totaro. “È per questo che continueremo a celebrarlo: perché è e resterà per sempre l’unico, vero Godfather of House Music.”

Il tributo di Procida rappresenta solo la prima tappa di un percorso più ampio. La mostra fotografica dedicata a Knuckles proseguirà infatti il suo cammino in altre tre città, a testimonianza della rilevanza nazionale e internazionale dell’iniziativa: Domenica 17 agosto a Vulcani, Ostuni (BR) – Sabato 11 ottobre al Neo Club, Roma Dal 22 al 29 ottobre ad Amsterdam, nell’ambito dell’Amsterdam Dance Event, uno degli appuntamenti più importanti al mondo per la musica elettronica.

Un’occasione per far conoscere la figura di Knuckles anche alle nuove generazioni, offrendo un racconto visivo e sonoro di un’epoca irripetibile, ma che continua a influenzare il presente.

Il Frankie Knuckles Tribute non è soltanto un evento commemorativo, ma un vero e proprio manifesto culturale che ogni anno si rinnova nel nome dell’inclusione, della creatività e della libertà espressiva. Un momento in cui la memoria si fonde con l’esperienza collettiva del ballo, restituendo al pubblico non solo la musica, ma anche i valori che Knuckles ha incarnato per tutta la vita.